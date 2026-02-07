Altında rekor serisi devam edecek! Uzman isim rakam verip "Satmayın" dedi
Ekonomist Filiz Eryılmaz, altının güçlü seyrini yorumladı. Ons altında mutlaka 5600 doların üzerinin görüleceğini belirten Eryılmaz, gram altın için de yatırımcıya önerilerde bulundu.
Son dönemde altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekerken, neredeyse her gün rekor seviyeler yenileniyor. Küçük yatırımcıların da kar satışıyla dahil olduğu hareketlerle altın güçlü bir duruş sergiliyor. Gram altın fiyatları ise kritik seviyelerin üzerinde kalarak yükselişini sürdürüyor.
Ekonomist Filiz Eryılmaz da katıldığı bir canlı yayında altının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Yakın vadede neredeyse her gün rekorun tazelendiği bir süreç yaşadık. Bu yükselişin elbette temel nedenleri vardı, ancak artık irrasyonelin ötesine geçen bir hareket de gözlendi. Bunun nedeni fono etkisiydi; yani yükselişi kaçırmama korkusu ile altına yapılan yatırımlar artmıştı. Son dönemdeki teknik düşüş, küçük yatırımcıların kar satışı ile harekete dahil olmasına yol açtı.
Bu süreçte altın, gümüşe göre çok daha güçlü tutundu ve gümüş kadar düşmedi. Bu beklenen bir durumdu, çünkü gümüş zaten çok yükselmişti ve likiditesi düşüktü. Arzı sınırlı ve manipülasyonların yoğun olduğu bir piyasa olması nedeniyle altın, Türk halkının altına olan ilgisini bir kez daha gösterdi ve çok daha güçlü durdu. Haftalık kapanışlara bakıldığında altın 4961 dolarda bulunuyor ve 4950 dolar üzerinde yeniden yükselişe başlayacak.. Gram altın ise 6950 üzerinde yükselişini sürdürüyor ve yükselişin daha güçlü olduğu bir süreç başladı. Altının güçlü seyrinin devam etmesini bekliyoruz"
Eryılmaz, altın yatırımcıları için kritik seviyeleri paylaştı:
“Ben 5600'ün üzerinde 5600-6000 dolarlara doğru bir seyrin olabileceğini düşünüyorum. Yani mutlaka 5600 doların üzerini göreceğiz. Bu nedenle altında dikkatli olalım ve piyasanın biraz oturmasını bekleyelim. Ancak belli geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir.
Örneğin, 4530 dolar üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yatırımcılar, elindeki parayı kademeli olarak bölebilir ve alım yapabilir. Kısa vadeli yatırımcılar ise 4950 dolar üzerine bakacak. 4950 dolar üzerinde kalışta, bu noktada alım yapılabilir.
Şu an altında daha güvenli bir şekilde satış yapmayın. İster kısa vadeli olun, ister uzun vadeli olun, altınlarınıza sahip çıkın. Alım noktasında ise uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcıları ayırmak gerekir"
Yatırımcılar için ise Eryılmaz, “Diyelim ki işte maaşımızdan bir kısım artırdık. Onu en az ikiye ya da üç'e bölelim. Bir alalım. Biraz bekleyelim. Biraz nakitte de kalalım. Belki birazcık daha düşerse birazcık daha aşağıdan alma fırsatı olabilir. Tek seferlik yüklü alım yapmayalım. Yani sadece önerim bu olacak yakın vade için.” diyerek uyarıda bulundu.