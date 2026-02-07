Son dönemde altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekerken, neredeyse her gün rekor seviyeler yenileniyor. Küçük yatırımcıların da kar satışıyla dahil olduğu hareketlerle altın güçlü bir duruş sergiliyor. Gram altın fiyatları ise kritik seviyelerin üzerinde kalarak yükselişini sürdürüyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz da katıldığı bir canlı yayında altının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yakın vadede neredeyse her gün rekorun tazelendiği bir süreç yaşadık. Bu yükselişin elbette temel nedenleri vardı, ancak artık irrasyonelin ötesine geçen bir hareket de gözlendi. Bunun nedeni fono etkisiydi; yani yükselişi kaçırmama korkusu ile altına yapılan yatırımlar artmıştı. Son dönemdeki teknik düşüş, küçük yatırımcıların kar satışı ile harekete dahil olmasına yol açtı.

Bu süreçte altın, gümüşe göre çok daha güçlü tutundu ve gümüş kadar düşmedi. Bu beklenen bir durumdu, çünkü gümüş zaten çok yükselmişti ve likiditesi düşüktü. Arzı sınırlı ve manipülasyonların yoğun olduğu bir piyasa olması nedeniyle altın, Türk halkının altına olan ilgisini bir kez daha gösterdi ve çok daha güçlü durdu. Haftalık kapanışlara bakıldığında altın 4961 dolarda bulunuyor ve 4950 dolar üzerinde yeniden yükselişe başlayacak.. Gram altın ise 6950 üzerinde yükselişini sürdürüyor ve yükselişin daha güçlü olduğu bir süreç başladı. Altının güçlü seyrinin devam etmesini bekliyoruz"