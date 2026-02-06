Kaydet

Sivas’ın Kangal ile Divriği ilçeleri arasında seyir halinde olan 55 AAH 385 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yenice köyü yakınlarında dumanların yükselmesiyle sürücüsünün terk ettiği araç kısa sürede alevlere teslim olurken, bölgede bulunan maden işçilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, yangın anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

