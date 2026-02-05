Kaydet

TEM Otoyolu Esenyurt mevkinde Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan Tesla marka bir otomobil, iddiaya göre otopilot modunda ilerlediği sırada aniden rotasından çıkarak karşı şeride geçti. Maddi hasarla atlatılan kazada kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, sürücü ve otomobil firması arasında teknik arıza tartışması başladı. Kazadan sonra hava yastıklarının açılmadığını belirterek şikayetçi olan sürücüye firmanın kullanıcı hatası yanıtını vermesi, otopilot sistemlerinin güvenilirliğini yeniden gündeme getirdi.

