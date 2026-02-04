“ADA: Akaretler Design & Antiques Show” yarın kapılarını üçüncü defa açıyor.

Murat Öztekin - İstanbul’daki Akaretler Sıraevler’in tarihî atmosferinde 15 Şubat’a kadar devam edecek ADA, antika evlerini, tasarım galerilerini ve koleksiyoncuları buluşturacak. Faaliyet ziyaretçilerine farklı devirlere ait antika parçaları, mobilyaları ve çağdaş tasarımın yenilikçi örneklerini bir arada keşfetme fırsatı sunacak. Bilgili Holding’in düzenlediği faaliyet, geçtiğimiz yıl 12 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.



