3 Şubat 2026 Salı günü ekrana gelen Gelin Evi bölümünde programın sunucusu Buse Varol ekranda yer almadı. İzleyiciler Varol'un neden ekranda olmadığını merak ederken konuya ilişkin beklenen açıklama yapımdan geldi. Peki, Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok, ayrıldı mı?

Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi programının sunucusu Buse Varol 3 Şubat 2026 tarihli bölümde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler "Buse Varol neden yok, programdan ayrıldı mı" sorularını araştırmaya başladı.

BUSE VAROL GELİN EVİ'NDE NEDEN YOK?

3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan Gelin Evi bölümünde Buse Varol, rahatsızlığı nedeniyle bölümde yer almadı. Yarışmacıların görüntülü arayarak durumunu öğrendiği sunucu "Seyirciler kusura bakmasın, özür diliyorum onlardan, yarın beraber olacağız inşallah." açıklamasını yaptı.

Buse Varol Gelin Evinde neden yok? Sunucunun durumu açıklandı

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Öğretmenlik okuyan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk ekran önü deneyimini yaşadı. Ardından, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri", "Kış Güneşi", "Rüya" ve "Payitaht: Abdülhamid" gibi pek çok dizide yer aldı. Mayıs 2018 yılında Alişan ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor.

