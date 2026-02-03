Zonguldak TOKİ kura sonuçları açıklandı! TOKİ Zonguldak kura çekimi asil/yedek isim listesi
Zonguldak’ta hayata geçirilecek TOKİ sosyal konut projeleri için beklenen kura çekimi tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan çekilişle birlikte binlerce başvuru sahibi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda konut almaya hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlendi. Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte hak sahipliği listeleri erişime açıldı.
Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapıldı. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekilişte Merkez, Ereğli, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Gökçebey ve Kozlu ilçelerini kapsayan projeler hak sahipleriyle buluştu. İşte Zonguldak TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi...
Zonguldak TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları bölümünden ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşların yalnızca resmi kanalları takip etmesi ve ilan edilen takvime göre işlem yapması gerekiyor.
Zonguldak TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerindeki “kura sonuçları” sayfasından görüntülenebilecek. e-Devlet sistemine giriş yaparak da “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarası ile konut tipi, ilçe ve hak sahipliği bilgileri kontrol edilebiliyor.
ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|ZONGULDAK
|MERKEZ
|ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|300
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|2
|ZONGULDAK
|MERKEZ
|ZONGULDAK BEYCUMA 60/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|60
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|3
|ZONGULDAK
|ALAPLI
|ZONGULDAK ALAPLI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|4
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|ZONGULDAK ÇAYCUMA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|5
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|47
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|6
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|7
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|8
|ZONGULDAK
|DEVREK
|ZONGULDAK DEVREK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|9
|ZONGULDAK
|DEVREK
|ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100/500000 SOS.KON.PRJ.
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|10
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ZONGULDAK EREĞLİ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|11
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|38
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|12
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100/500000 SOSYAL KON.PRJ.
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|13
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|14
|ZONGULDAK
|GÖKÇEBEY
|ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
|15
|ZONGULDAK
|KOZLU
|ZONGULDAK KOZLU 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|Bülent Ecevit Üniversitesi
Sezai Karakoç Konferans Salonu