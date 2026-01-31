Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı! 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen projelerin kura çekimi başladı. 31 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla başlayan kura organizasyonu, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Nevşehir asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...

Nevşehir’de de hayata geçirilen sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte Nevşehir merkez ve ilçelerinde konut sahibi olmaya hak kazanan adaylar netleşmeye başladı. İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi...

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Nevşehir TOKİ kura çekimlerinin başlamasının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. 31 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemleri sonrası hak sahipliği bilgileri resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ tarafından yayımlanan sonuç ekranı üzerinden kura durumlarını kontrol edebiliyor.

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Nevşehir TOKİ kura sonuçları: TOKİ Nevşehir asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama

NEVŞEHİR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR

Nevşehir TOKİ projeleri kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Vatandaşlar www.toki.gov.tr

adresinde yer alan kura sonuçları bölümüne giriş yaparak il, ilçe ve proje bilgilerini seçip tam isim listelerine ulaşabiliyor.

Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden konut tipi, ilçe bilgisi ve asil ya da yedek olma durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 EMLAK KATILIM BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 2 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 3 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 4 NEVŞEHİR KAYMAKLI NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 5 NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 43 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 6 NEVŞEHİR ACIGÖL NEVŞEHİR ACIGÖL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 7 NEVŞEHİR ACIGÖL NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR 101/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 101 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 8 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS 189/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 189 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 9 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 10 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS KALABA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 11 NEVŞEHİR AVANOS NEVŞEHİR AVANOS TÜRKELİ (ÇALIŞ) 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 12 NEVŞEHİR DERİNKUYU NEVŞEHİR DERİNKUYU 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 13 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 14 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 15 NEVŞEHİR KOZAKLI NEVŞEHİR KOZAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 16 NEVŞEHİR ÜRGÜP NEVŞEHİR ÜRGÜP 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi 17 NEVŞEHİR ÜRGÜP NEVŞEHİR ÜRGÜP (ORTAHİSAR) 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 31.01.2026 11:00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

