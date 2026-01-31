Nevşehir TOKİ kura sonuçları: TOKİ Nevşehir asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama
Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı! 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen projelerin kura çekimi başladı. 31 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla başlayan kura organizasyonu, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Nevşehir asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...
Nevşehir’de de hayata geçirilen sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte Nevşehir merkez ve ilçelerinde konut sahibi olmaya hak kazanan adaylar netleşmeye başladı. İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi...
NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Nevşehir TOKİ kura çekimlerinin başlamasının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. 31 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemleri sonrası hak sahipliği bilgileri resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ tarafından yayımlanan sonuç ekranı üzerinden kura durumlarını kontrol edebiliyor.
NEVŞEHİR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR
Nevşehir TOKİ projeleri kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Vatandaşlar www.toki.gov.tr
adresinde yer alan kura sonuçları bölümüne giriş yaparak il, ilçe ve proje bilgilerini seçip tam isim listelerine ulaşabiliyor.
Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden konut tipi, ilçe bilgisi ve asil ya da yedek olma durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|EMLAK KATILIM BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|2
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|3
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|4
|NEVŞEHİR
|KAYMAKLI
|NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|5
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|43
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|6
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|NEVŞEHİR ACIGÖL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|7
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR 101/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|101
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|8
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS 189/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|189
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|9
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|10
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS KALABA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|11
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS TÜRKELİ (ÇALIŞ) 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|12
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|NEVŞEHİR DERİNKUYU 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|13
|NEVŞEHİR
|GÜLŞEHİR
|NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|14
|NEVŞEHİR
|HACIBEKTAŞ
|NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|15
|NEVŞEHİR
|KOZAKLI
|NEVŞEHİR KOZAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|16
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|NEVŞEHİR ÜRGÜP 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|17
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|NEVŞEHİR ÜRGÜP (ORTAHİSAR) 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 11:00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi