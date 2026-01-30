Türkiye'nin turizm geliri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 2,7 artışla 63 milyon 917 bin 57 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı.

MİLYONLARCA DOLAR TURİZM GELİRİ ELDE EDİLDİ

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 782 milyon 446 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 18'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı belirlendi.

Bu gelirin 46 milyar 252 milyon 178 bin dolarını kişisel harcamalar, 18 milyar 196 milyon 125 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 17,5'ini 11 milyon 175 bin 394 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm'de 2025 rekoru! 63 milyonu aşkın ziyaretçi geldi

Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2025'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 4,5, yeme içme harcamaları yüzde 16,1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 8,9 artış gösterdi.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,7 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 63,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

Turizm'de 2025 rekoru! 63 milyonu aşkın ziyaretçi geldi

TURİZM GİDERİ YÜZDE 24 ARTTI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 9 milyar 602 milyon 89 bin dolara yükseldi. Bunun 7 milyar 369 milyon 230 bin dolarını kişisel, 2 milyar 232 milyon 858 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 807 dolar olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 4 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! 4 bin kişi harıl harıl çalışıyor

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2025'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 artarak 14 milyon 744 bin 1 kişiye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 19,3'ünü 2 milyon 839 bin 596 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkede geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 91 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 57 dolar oldu.

Turizm'de 2025 rekoru! 63 milyonu aşkın ziyaretçi geldi

Geçen yılın son çeyreğinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 26,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,8, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13,6 olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, yeme içme harcamaları yüzde 20,8 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 15,2 arttı.

Söz konusu çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 63,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkeye yüzde 68,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 azalarak 1 milyar 914 milyon 748 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 576 milyon 682 bin dolarını kişisel, 338 milyon 66 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın son çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 artarak 2 milyon 969 bin 848 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 645 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm'de 2025 rekoru! 63 milyonu aşkın ziyaretçi geldi

“GELECEĞE MİRAS” VE TANITIM HAMLESİ

Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye’nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini söyledi.

Tanıtım stratejisinde kullanılan “mini dizi” modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, turizmde elde edilen bu başarının arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması olduğunu belirterek sektör temsilcilerinden tur operatörlerine, rehberlerden otel çalışanlarına kadar herkese teşekkür etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) bu başarıdaki rolüne de konuşmasında özel bir vurgu yaptı.



Haberle İlgili Daha Fazlası