Apple’ın iPhone 16 modeli globalde en çok satan akıllı telefon oldu. İlk 10’da 7 Apple modeli yer alarak rakiplerine fark attı. Apple ve Samsung, dördüncü yıl üst üste ilk 10 sırayı kapattı ve bu 10 model, 2025 yılındaki toplam akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturdu.

Counterpoint Research’ün en güncel global satış verilerine verilerine göre, Apple’ın iPhone 16 modeli 2025’te dünya çapında tüm akıllı telefonlar arasında en çok satan model oldu.

Apple listedeki hakimiyeti bununla sınırlı değil. 2025’in en çok satılan akıllı telefonlar şöyle sıralandı;

1. Apple iPhone 16,

2. Apple iPhone 16 Pro Max,

3. Apple iPhone 16 Pro,

4. Apple iPhone 17 Pro Max,

5. Samsung Galaxy A16 5G,

6. Samsung Galaxy A06 4G

7. Apple iPhone 17

8. Apple iPhone 15

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

10. Apple iPhone 16e

İlk onda kalan 3 sırayı ise Samsung aldı. Bütçe dostu modeller Galaxy A16 5G ve Galaxy A06 4G modelleri 5. Ve 6. sırada yer alırken, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ise 9. sırada yer aldı.

2024 YILININ ÇOK SATANLARI

2024 yılında da liste çok farklı değildi. iPhone 15’in zirvede olduğu yılda sıralama şu şekildeydi: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, Galaxy A15 5G, Galaxy A15 4G, iPhone 14, Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 olmuştu.

Son 4 yıldır global satışlarda ilk 10 sıra Apple ve Samsung modellerinden oluşuyor.

