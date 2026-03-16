Dünyanın en iyi polis arabaları: Bugatti’den Tesla’ya süper devriyeler
Süper spor otomobiller sadece pistlerde değil, suçluların kovalamacasında da kullanılıyor. Dubai’nin milyon dolarlık Bugatti’lerinden ABD’nin 1000 beygirlik elektrikli Tesla Model S Plaid’ine kadar dünyanın en iyi polis arabalarını mercek altına alıyoruz.
Suçlulara karşı hız avantajı sağlamak isteyen polis teşkilatları, dünyanın en güçlü otomobillerini filolarına katıyor. Bugatti Veyron, Lamborghini Urus Performante ve Aston Martin Vantage gibi süper otomobiller bazı ülkelerde devriye görevine çıkıyor. 400 km/s hıza yaklaşan bu araçlar, polis filolarının en dikkat çekici üyeleri arasında yer alıyor.
Hangi ülke hangi canavarı polis aracı olarak kullanıyor? 0’dan 100’e 2 saniyenin altında çıkan elektriklilerden, 400 km hıza ulaşan hiper devriyelere kadar dünyanın en iyi polis arabalarını derledik.
1- Lamborghini Urus Performante - Çift turboşarjlı V8 motor, sekiz vitesli otomatik şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe aktarılan 657 beygir güç ve 850 Nm tork. 0’dan 100’e 3.3 saniye ve maksimum 306 km/sa hız.
2- Lotus Eletre R - Dubai'nin beyaz-yeşil turist polis devriye filosuna eklenen araç, 900 beygir güç üretiyor. Bu elektrikli araç, saatte 100 km hıza 3 saniyenin altında ulaşabiliyor.
3- Lexus LC500 – Japonya’da Lexus LC500 siyah beyaz bir üniforma ile yollarda geziyor. Modelin 464 beygir gücündeki 5.0 litrelik V8 motoru kovalamacalarda çok işe yarayabilir.
4-W Lykan Hypersport - Abu Dabi Polisi’nin 770 beygir gücüyle 0'dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede çıkabilen canavarı da listede yer alıyor.
5-Rolls-Royce Ghost - İngiliz polisinin Rolls-Royce Ghost’u.
6-Lamborghini Huracan - Lamborghini, İtalya’nın karayolu devriyesine bağışladığı Huracan’lardan biri. Bu araç normal polis operasyonlarının yanı sıra acil kan ve organ nakli için de kullanılıyor. 610 beygir gücündeki atmosferik V10 motor ve dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.
7- Caparo T1 – İngiliz polisinin araç hırsızları ve kaçak sürücüler için hızlı müdahale aracı olarak sunulan bu özel model, 5 saniyede 160 km/sa hıza ve 322 km/sa maksimum hıza ulaşsa da hayata geçirilemeden kaldı.
8- Carabinieri Maserati MCPura - Carabinieri (İtalyan Jandarması) artık tıbbi acil durumlarda kan ve organ taşımak için Maserati MCPura kullanıyor. Çift turbo V6 motoruyla arka tekerleklere 621 beygir güç aktarıyor.
9- Mansory Revuelto – Yine Dubai polisinin polis aracı kataloğunda yer alan bu modifiye edilmiş V12 Lamborghini, filodaki dördüncü Mansory modifiyeli araç. Mansory Revuelto, 6,5 litrelik V12 motoru üç elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 1.001 beygir güç üretiyor. Bu da aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 2,5 saniye yapıyor.
10 - Aston Martin Vantage – Dubai polisinin oyuncaklarından biri olan araç 4 litrelik çift turbo V8 motoruyla 314 km/sa azami hıza ulaşıyor.
11- Bugatti Veyron – Kullanımda olan en hızlı polis arabası olarak kayıtlara geçen bu model, 407 km/sa hıza sahip. 1000 beygir gücündeki 16 silindirli motoruyla 0'dan 100’e sadece 2,5 saniyede ulaşıyor.