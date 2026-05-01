Özel yöntemle petrol arama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay’ın sorularını cevaplamış. Söyleşide Diyarbakır’daki enerji çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş Sayın Bakan.

Bakan Bayraktar, Doğu Anadolu’daki bazı bölgelerde geçmişte yapılan aramalara rağmen henüz istenilen sonuçların alınamadığını belirterek "İşte 70 sene önce şöyle oldu, birkaç arama yapıldı. Vazgeçmiş değiliz. Yani bir deneme daha yapacağız ama şu ana kadar bir şey çıkmadı. Diyarbakır’daki durum farklı” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da yürütülen çalışmaların farklı bir boyutta olduğunu vurgulayan Bayraktar, bölgede “ankonvansiyonel üretim” denendiğini ifade etti:

“Bir ankonvansiyonel üretim deniyoruz. Bismil’in kuzeyinde dört tane sahada Amerikalı şirketlerle ortak olduk. Çünkü o kaya gazı teknolojisi veya kaya petrolü, kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğalgazın üretilmesi meselesi Amerika’yı dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi yapmış. Çünkü özel bir teknoloji.”

Alparslan Bayraktar tam olarak şöyle demiş: “Yatay sondaj yapıyoruz normal konvansiyonel, alışılmış usulde. Sonra 3 km, 4 km yatay da gidiliyor. Texas’taki Permian Basin’ler, Pennsylvania’lar, Dakota’lar gibi Amerika’nın her yerinde bu teknoloji ile kayaların içerisindeki kaynaklar çıkarılıyor. Şimdi bunu Diyarbakır’da deniyoruz. Bu sene yatay sondaj yapacağız. Yatay sondajdan sonra çatlatma yapıp kayalarda olduğunu düşündüğümüz o petrolü çıkarmayı hedefliyoruz.”

Bu yöntemin maliyetine de değinen Bayraktar, ekonomik açıdan değerlendirme yaptı:

"Daha mı masraflı? Daha masraflı. Ama şöyle düşünün: Petrol 100 dolar mesela. Ne çıkarsa tam kâr. Amerika’yı niye tercih ettik? Çünkü o teknolojiyi en ucuz, maliyeti en uygun şekilde uygulayan ülke. Amerika bu yöntemle petrolü 50-55 dolar maliyetle çıkarıp para kazanıyor.”

Türkiye aynen savunma sanayisinde olduğu gibi enerji meselesinde de önemli atılımlar yapıyor. ABD’nin kullandığı ve pahalı olan petrol çıkarma yöntemi kullanılacak. Pahalı bir yöntem ama sonuç alınıyor. Eğer buradan sonuç alınırsa Türkiye enerjide ciddi yol alabilir demek. Diyarbakır’da yeni petrol sahaları bulunması ve çıkarılması demek dışarıya olan enerji bağımlılığın da ciddi azalması demek.

Türkiye'nin 2025 yılı enerji ithalatı faturası 2024’e göre %5 oranında azalarak yaklaşık 62,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılında yurt içindeki toplam petrol üretimi 47,9 milyon varil olarak gerçekleşti. 2024’te 38 milyon varil olan yurt içi petrol üretiminin yüzde 26’lık artışı dikkat çekti. Günlük ham petrol üretimi 135 bin 671 varil ile 25 Nisan 2025’te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı.

Doğalgazda 2024 yılında yıllık 2,3 milyar metreküp olan toplam yurt içi üretim, 2025’te 3,2 milyar metreküpe çıktı. Doğalgazdaki yıllık artış, yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. 21 Nisan 2025’te Türkiye geneli günlük doğalgaz üretimi, 10,2 milyon metreküp ile zirve yaptı.

Karadeniz ve Gabar’dakilerle birlikte enerji üretimimiz arttı. Yıllık enerji ithalatımız bir nebze de olsa azaldı. Yeni keşiflerle birlikte enerji maliyetlerimiz düşecek ve bu da cari açığın kapanmasına olumlu yansıyacak. İşte Diyarbakır gibi yerlerde yeni üretim modellerinin denenmesi bu açıdan önemli.

