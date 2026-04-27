ABD-İran barışı mümkün mü?

ABD ve İran arasındaki görüşme gerçekleşmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi hafta sonu ara bulucu Pakistan'dan eli boş ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump, elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İslamabad'a yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek barış umutlarına art arda darbeler indirdi. Hatta Trump 18 saat yol gitmeye gerek yok dedi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor...

ABD ile İran arasındaki savaş dolayısıyla birçok da gelişme yaşandı. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri ve asker gönderdiği iddia edildi.

BAE'nin ABD ve İsrail'den sonra Demir Kubbe hava savunma sisteminin kullanıldığı ilk ülke olduğunun altını çizen yetkililer, Demir Kubbe'nin BAE’ye atılan düzinelerce İran füzesini engellediğini iddia etti.

Axios’a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37​​ gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmî ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı. Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında konuştu. Netanyahu, dün orduya verdiği ‘şiddetli saldırı’ talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edeceklerini tekrarladı. Netanyahu, “ABD ile dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz. Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacağız, tehditleri ortadan kaldırmak için şiddetli saldırıları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Barış yapıldığı hâlde İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ediyor; üstelik ne kural tanıyor ne de başka şey!..

Yakın zamanda ABD İran barışı mümkün görünmüyor. Bu, çatışmalar tekrar başlayacak demek oluyor. Bu da bölgesel olayların küresel meselelere etki edeceği anlamına geliyor. Yani brent petrolden hemen her şeye zam demek...

Zaten ABD ve İran barış ilan etse de, İsrail'in durma ihtimali yok gibi. İran’ı güçten düşürene kadar devam edecektir.

Peki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyum konusu ne olacak? İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarını belirterek, "Hiçbir şartta bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir şartta Hürmüz Boğazı’nı önceki hâline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir" dedi.

Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Nikzad son olarak; Hürmüz ile Babülmendep Boğazı’nda etkili olmaları hâlinde dünya ekonomisinin yüzde 25 oranında etkileneceğini ve bunu da son savaşta anladıklarını dile getirdi.

Anlayacağınız dünyayı kolay zamanlar beklemiyor. Hatta çok daha zor zamanlar bekliyor...

Cem Küçük'ün önceki yazıları...