Mahkeme kararını tanımamak ne demek?

Ankara 36. BAM Dairesi “mutlak butlan” kararını vermiş. Kararı beğenmeyebilirsin. İtiraz edebilirsin. Nitekim Yargıtay yolu açık. Kemal Kılıçdaroğlu da Yargıtay kesin kararını verince kurultaya gideceğini açıklamış...

Şimdi burada Özgür Özel’e düşen mahkeme kararına saygı duymak. Yargıtay kararının ne zaman geleceği de belli değil. Özgür Özel’le Kemal Kılıçdaroğlu arasında mesele de bitmiş durumda. Özgür Özel’e düşen başka parti kurmak.

Dün TBMM’de yaşananlar CHP’den bir şey olmayacağını ve geleceğe dair bir perspektifleri olmadığını göstermiş oldu. Mahkeme kararına göre Meclis'te konuşma yapması gereken Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü CHP Genel Başkanı o. Başkası değil. Dolayısıyla konuşma yapmak onun hakkı. Özgür Özel bir salonda ya da başka yerde konuşma yapsın. Meclis’te bunları yapmak kanun ihlaldir.

CHP’de iki taraf resmen kavga ediyor. Sahici CHP seçmeni olan bitenden dolayı üzgün. Aynı şekilde tüm vatandaşlar yaşananları üzüntüyle izliyor. CHP demek, kavga, dövüş demek olduğu bir kez daha tescillendi...

Hâlbuki yapılması gereken Özgür Özel ve arkadaşlarının mahkeme sonucunu kabul edip beklemesi ya da ayrı parti kurması. Ortamı germek ve ondan sonuç elde etmek yakışık kalmıyor. Gerçi Özgür Özel o çizgiyi çoktan aştı. Artık kaos çıksın ve oradan beslenirim havasında...

Ülkenin ekonomik, sağlık, iç ve dış politikasına dair hiçbir şey demeyenlerin geldiği nokta bu. Ne bir çözüm önerileri var ne de başka şey. Gerçekten yazık...

Özgür Özel liderlik de yapamıyor. Taraftarlarını sakinleştirmiyor. CHP’nin iç kargaşası gösterdi ki, bunlar ülkeye umut olamazlar...

Devlet Bahçeli’nin şu sözleri yerindedir:

“…Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır: CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve TBMM koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.”

Özgür Özel bu tavsiyeyi dinlemeli ve gereken tedbirleri almalıdır. Yoksa her gün CHP’de kavga görüntüleri Türk siyasetine asla yakışmıyor.

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