CHP’de makul biri yok mu?

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekibi arasındaki sesli ve sessiz savaş devam ediyor. İki tarafta da makul isim kalmamış gibi bir hava var. Akıllı insanlar bir araya gelip bu sorunu çözelim demiyorlar.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aşura Etkinliği"ne katılmadı. Kemal Bey şöyle söyledi: “Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.” Orada sıkıntı çıkmaması için yaptığı doğru hareket. Ancak CHP lideri neden böyle bir etkinliğe katılamaz ki? Çünkü sıkıntı çıkaracak tipler var.

Anadolu’da CHP il başkanlıklarında olmadık şeyler cereyan ediyor. Kapı kilitleri değiştiriliyor. Kapı önlerine sanki savaştaymış gibi sığınaklar yapılıyor. Karşılıklı sert ifadeler her gün ağızlardan çıkıyor. Partinin ileri gelenleri de "neler oluyor" demiyor? "İki tarafı da barıştıralım" demiyor...

Dün eski CHP vekili Orhan Sür için düzenlenen törende Kemal Bey ile Özgür Bey tokalaştı. Bu da en azından bir şeydir. Ancak soğuk rüzgârlar esmeye devam ediyor. Böyle giderse iki taraf da birbirilerini tüketecekler. Millet de, “Bunlardan bir şey olmaz” deyip seçimlerde gereğini yapar. Zaten CHP’li belediyeler hizmet etmemekle biliniyor. Bir de rüşvet ve yolsuzluk dosyaları eklendiğinde halkın umudu iyice çöküyor. Her seçimde CHP aynı filmi hem kendi izliyor hem de millete izlettiriyor...

Öte yandan CHP’li bazı isimler de AK Parti’ye katılıyor. CHP’nin buna da çare bulması lazım. İşte liderlik burada devreye giriyor. En son Keşan Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı. Dört dönemdir belediye başkanlığı yapan biri neden CHP’den AK Parti’ye katılır? Bunu sadece korkuyla izah edemezsiniz. Öyle olsa başkaları da geçer. Gerçek lider ekibini partide tutar.

CHP’de makul ses kalmamış. Sürekli iç kavgadalar. "Küçük olsun benim olsun" derdindeler. Türkiye’yi düşünmek gibi dertleri yok. Asla olmadı da. CHP değişir mi derseniz, o da zor...

Küresel sıcaklıklara dikkat!

Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı felakete sürükledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, İspanya'da ise 212'ye yükseldi. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının daha da yoğunlaşabileceği ve pazar ile pazartesi günleri arasında zirve noktasına ulaşabileceğini aktardı...

İngiltere'de haziran ayı için en yüksek sıcaklık kaydedilirken, ülkenin güneyinde termometreler 36,1 santigrat dereceyi gösterdi. Paris'te ise sıcaklıklar haziran ayı rekoru olan 40,9 santigrat dereceye ulaştı.

Fransa, yaklaşık 80 yıl önce kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gününün ertesi gününü yaşadı. Ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında sıcaklık 44,3 santigrat derece olarak ölçüldü. Fransız yetkililer, 48 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, ayrıca iki çocuğun da araç içinde aşırı sıcak nedeniyle hayatını yitirdiğini açıkladı. Böylece ülkedeki toplam can kaybı 50'ye yükseldi...

Türkiye de sıcak havadan etkileniyor. Küresel iklim değişikliğine dikkat etmek lazım. Tedbir almak lazım... Özellikle yaşlıların sıcaklarda asla dışarıya çıkmaması lazım... Su kaynaklarını iyi ayarlamak lazım. Sıcaklıklar insana iş de yaptıramıyor. Tedbiri elden bırakmamak lazım...

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