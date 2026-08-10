Borcu olan bu fırsatı kaçırmasın! Düşük faizle 6 yıl taksit imkânında son günler...

Hükûmet, yüksek faiz ortamında darda kalan, borç yükü altında finansman sıkıntısı yaşayan mükellefin imdadına yetişmek, ticari hayatın çarklarını döndürmek ve kamu alacaklarını tahsil etmek adına düşük faiz ve 6 yıla varan kolaylıklar sağlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranı ve Taksitlendirme Rehberi ile Tahsilat Genel Tebliği borç sarmalındaki vatandaşlara nefes aldıracak müstesna kolaylıklar sunmaktadır.

Peki, bu düzenleme vatandaşın ve esnafın önüne ne gibi kolaylıklar sermektedir? Kimler faydalanabilir, şartlar ve nispetler nelerdir? Aklınızdaki tüm suallere cevaben belirtilen mevzuat muvacehesinde hazırladığımız yol haritası aşağıdadır:

1. Borçlara nasıl bir kolaylık sağlanmaktadır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6183 s. Kanun’un 48. maddesindeki tecil müessesesini işleterek borçlulara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Yıllık cari tecil faizi oranı genel olarak %39 olarak tatbik edilirken, bu tebliğ imkânıyla müracaat eden borçlular için bu oran yıllık %29’a çekilmiştir. Yani gaye, zorda olan mükellefin yükünü hafifletmek, amme alacağını ise zamana yayarak kolaylıkla tahsil etmektir. "Sıkıntı anında gösterilen kolaylık, geleceğin emniyetidir."

2. Hangi tarihteki ve hangi tür amme alacaklarım için başvurabilirim?

Tarih Kriteri: 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan vergi dairesi borçları kapsama girer.

5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan vergi dairesi borçları kapsama girer. Borç Türü: Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları dâhildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları dâhildir. Tüm Borçlar Şartı: Borçlunun ilgili vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması şarttır. Parça başı tecil yapılması mevzuat gereği mümkün değildir.

3. İndirimli faizle taksitlendirilemeyen borçlar var mıdır?

Evet, bazı istisnalar mevcuttur. "İstisnasız kaide olmaz." Şu borç türleri kapsam dışındadır:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi,

Bu vergilere bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

Bu vergilerin beyannamelerine ait damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları.

4. Müracaat için son tarih ne zamandır ve başvuru nereye yapılır?

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2026 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edilmesi şarttır.

tarihi mesai bitimine kadar müracaat edilmesi şarttır. Başvuru Kanalları: Dijitalleşen devlet imkânlarıyla müracaat son derece basittir. Mükellefler; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvurabilirler. Ayrıca bizzat borçlu olunan vergi dairesine giderek veya posta (taahhütlü/APS) yoluyla da dilekçe (Tebliğ eki EK:1, 2) verilebilir.

5. Taksit adedi nasıl tayin edilmektedir?

Taksit sayısı; mükellefin mali durumuna (likidite oranına), borcun türüne ve borçlunun hukuki statüsüne göre tayin olunur. Taksit ödemeleri Eylül 2026 ayında başlayacaktır.

A) Mükellefin likidite durumuna göre (Ticari İşletmeler):

Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan faal mükelleflerde likidite oranına bakılır:

Likidite Oranı 0,50 veya daha büyükse: 36 eşit taksit,

36 eşit taksit, Likidite Oranı 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyükse: 48 eşit taksit,

48 eşit taksit, Likidite Oranı 0,30 veya daha küçükse: 72 eşit taksit.

72 eşit taksit. Bu tanımın dışındaki borçlular (Gayrifaal, gayrimenkul iradı vb.): 48 eşit taksit.

B) Borcun türüne göre:

KDV, BSMV ve bunlara bağlı ceza, gecikme zammı ile damga vergileri en fazla 12 eşit taksitte ödenir.

C) Kamu kurumları ve belediye şirketlerine özel durum:

İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB’lar ve bunların %50'den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin bu tebliğ kapsamındaki her türlü borcu 72 eşit taksite bölünebilir.

6. Tecil uygulamasında teminat istenecek mi?

Cevap: Devlet borçlunun bütçesini gözeterek teminat eşiklerini yüksek tutmuştur:

10 Milyon TL ve Altındaki Borçlar: Hiçbir teminat aranmaz.

Hiçbir teminat aranmaz. 10 Milyon TL’yi Aşan Borçlar: Sadece 10 milyon TL’yi aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi kâfidir.

7. Taksitlerden birini zamanında ödeyemezsem tecil iptal olur mu?

Cevap: "Cüz'î aksaklık, küllî hakkı haleldar etmez." Tebliğ bu hususta esneklik tanımıştır. Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmaz. Ancak bu ödenmeyen taksitlerin, bir sonraki taksit ödeme süresi sonuna kadar hesaplanacak tecil faiziyle birlikte ödenmesi şarttır. Süresinde ödenmeyen taksit son taksit ise, takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir.

8. Araç sahibi mükellefler ve fenni muayene durumu nedir?

Cevap: MTV, trafik idari para cezası ve otoyol geçiş ücreti borçları araç bazında tecil edilebilir. Tecil yapılıp taksitler aksatılmadığı sürece aracın fenni muayenesi (vize) yaptırılabilecektir. Ancak araçların satış ve devrinin yapılabilmesi için tecil edilen tüm borcun tamamen kapatılması zaruridir.

9. Borcu yoktur belgesi alabilmek için ne kadar ödeme yapılmalıdır?

Cevap: Tecil edilen toplam borç tutarının (tecil faizi hariç) en az %10’u ödenmedikçe ilgili borç belgede görünmeye devam eder. %10 ödeme yapıldığı andan itibaren tecil edilen borç tutarına belgede yer verilmez ve ticari faaliyetler önündeki hukuki engeller kalkar.

10. Hâlen tecili devam eden veya değerlendirmede olan borçlular ne yapmalı?

Cevap: Evet, faydalanılabilir:

Halen tecili devam eden mükellefler, kalan taksitleri için 31 Ağustos 2026’ya kadar başvurup tecil faizi oranlarını %39’dan %29’a düşürebilirler.

Tebliğin yayımı tarihinde başvurusu değerlendirme aşamasında olanlar da 31 Ağustos 2026’ya kadar başvurarak %29 faiz imkânından yararlanabilirler. Bu imkândan yararlanmak istemeyenlerin tecil talepleri ise genel hükümler çerçevesinde %39 faiz oranıyla değerlendirilir.

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