Barış, huzur, kalkınma ve refah…

Başlangıç, ilk adım, dönüm/düğüm noktası derken… Mükemmel tutum ve kararlılıkla sonuç noktasına geldik.

Terörsüz Türkiye/Terörsüz bölge konusunda…

Adalet Komisyonundan geçen kanun teklifi, bugün TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin

Ortak aklıyla geldiğimiz bu noktada…

Ülkemizle, içinde bulunduğumuz coğrafyada… Yeni bir dönemin umutları filizlenip yeşerecek.

Yeni başlangıçlara, yeni umutlara yelken açılacak.

Bu çerçevede kısaca anlatacak olursak:

İç cephemiz daha da güçlenirken, bölgemizde barış, huzur, refah hâkim olacak. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz pekişecek. Ulusal meseleleri siyaset üstü ele almanın yolu açılacak... Böylece ortak geleceğe sahiplenme duygumuz pekişecek. Vatanımıza yönelik küresel tehditlerin arttığı bu dönemde;

Kimse bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğimizi bozamayacak.

Artık acılara dayalı istismar siyaseti yapılamayacak.

Böylelikle;

Müreffeh Türkiye hedefinin kapısı aralanacak, ekonomik kalkınmaya, bölgesel istikrara zemin hazırlanacak. Kamu kaynakları, yatırımlara, tarım/sanayi/ticari üretime aktarılacak. Turizmin gelişmesi, istihdamın artırılması için kullanılacak. 42 yıllık terörle mücadelenin maliyeti 3 trilyon dolar civarında... Polisimiz, askerimiz şehit düştü, maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Oysa bu meblağ ile çok ama çok proje, yatırım, hizmet yapılırdı. Mesela; Türkiye üç kez yeniden inşa edilirdi. Maalesef ekonomik kaybımız 6 Şubat depremi sonrasında; 11 ildeki inşa ve ihya maliyetinin 30 katı civarında. Eğer bu para devletin kasasında olsaydı…

Önümüzdeki 10 yıl içinde:

En az 750 milyar dolarlık ilave yatırım kapasitesine ulaşırdık. Yıllık net turizm gelirimiz 70 milyar doların üzerine çıkardı. Sadece istihdamın üretim sürecine harcansaydı da;

120 milyar dolar GSYİH’ye ilave katkı söz konusuydu. Bölge bazında da 83 milyar dolar olarak yansıtılırdı.

Bu rakamlarla da:

GAP benzeri 8 tane proje devreye sokulurdu. 2 trilyon dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirilebilirdi. 4 milyon kişiye ilave istihdam imkânı doğardı.

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Bundan sonra millî servetimiz/gelirimiz, imkânlarımız; Eğitime, bilime, teknolojiye, üretime, altyapıya, gençlerin istihdamına, milletimizin refahına, sosyal kalkınma ve gelişmeye akıtılacak.

Bu vesile ile de;

Yurdumuzun her köşesinde huzur ortamı güçlendirilecek. Gelecek nesiller güven içinde yaşayabilecek.

En önemlisi de:

Bölgesel ve uluslararası konumunuz daha da güçlenecek. Başta Orta Doğu olmak üzere… Ateş çemberi hâline gelen bölgemiz…

Küresel, bölgesel aktörlerin tahakkümünden kurtulacak. İsrail’in oynadığı/oynayacağı her oyun boşa çıkacak.

Özetleyecek olursak hedefimiz belli:

Terörden arındırılmış bir Türkiye;

Terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgesel iş birliği…

Bu sürecin kazananları tarihin doğru yerinde duranlar… Tarihin yanlış yerinde duranlar kaybetti.

Eninde sonunda hatalarını anlayacaklar lakin, pişmanlıkları fayda eder mi, o da zamanın ruhuna bağlı?!

GEL DE YAZMA!

GEL DE GÜLME!

Tutuklanan belediye başkanları, şehirlerini pankartla donattırıyor.

“İrademize sahip çıkıyoruz” da bunlardan biri.…

Ola ki birileri de muzırlık için… harf oyunuyla…

İrade kelimesini gelir, kazanç anlamına gelen ‘irat’a çevirirse…

Pankart “İradımıza sahip çıkıyoruz”a dönüşür.

İşin yoksa ayıkla pirincin taşını?!

***

Rüşvette bir yeni yönteme daha şahit olduk…

Baklava, çikolata kutusundan sonra.

Olay İzmit Belediyesinde geçiyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin;

Rüşveti veren E.C.Ö’ ye tarif ediyor:

Parayı, “Şöyle koy da oradan görünmesin…”

O da denileni yapıyor:

“Şuraya sıkıştırdım. Zarfın içinde…”

Bunun adı örtülü rüşvet değil de nedir?!

***

Siyasete MÇP/MHP’de başladı. Zikzakli bir yol izledi:

Demokrat Parti’ye geçti... Rotasını CHP’ye çevirdi...

Şimdi de yeni durağı Yeni Parti…

Milletvekili Cemal Enginyurt’un…

Geçtiğimiz gün de dillere destan bir açıklama yaptı:

"Yoldaşını bırakıp, yolda bulduklarını terk edenlerle yol yürümeyeceğiz.”

Doğru, güzel bir değerlendirme… Kim ne diyebilir ki?!

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Üsküdar Belediye Başkanı cezaevinden seslenmiş:

“Buraya gelmeden önce bana teklifler yapıldı, isteseydim burada olmazdım.”

Bu cümlenin anlamı ne?

"Her şey kendi iradem ile bu noktaya geldi. Tercih benim tercihim.’’

Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğiz:

Teklifler neydi, kimler ne teklif etti de;

Sen huzuru ve teselliyi cezaevinde yatmakta buldun?!

Esas aydınlatılması gereken kısım da bu…

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Genel Başkan Yardımcı Berhan Şimşek… Yeni Parti’ye geçenlere sert tepki göstermiş:

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu kastederek:

"Kılıçdaroğlu’na 'baba' deyip hançerlediler. 'Baba ocağı' dedikleri partinin il ve ilçe örgütlerini paramparça edip gittiler. Kanımız temizleniyor, hamdolsun.”

Sn. Şimşek, siz de bilirsiniz…

‘Baba’ları hep en yakınları vurur…

Medya arşivlerine bakın birçok örneğine rastlarsınız... Sanat dünyasından siyasete geçtiniz. Filmlerinizde de mutlaka ‘BABA’lar öldürülmüştür.

Siz de bir babayı yaralamış, öldürmüş olabilirsiniz?!

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Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan… İçindeki isyanları, özlemleri ve ümidi satırlara dökmüş…

Cezaevinden kaleme aldığı 500 gün mektubunda:

“Duvarlar insanın bedenini kısıtlayabilir, gökyüzünü daraltabilir, adımlarınızı kısaltabilir. Ama bir ülkenin yeniden doğma isteğini bastıramaz. Böyle şeyler önce yürekte başlar, oraya da hiçbir duvar uzanamaz. Şimdi gece olabilir. Ama bu millet çoktan sabaha, güneşe, yeniye yürümeye başladı."

Edebî bir dille yazılmış mektup…. Hakkını verelim ama…

Öyle cümleler kurmuş ki Resul Bey…

Hayali, gerçek dışı ve pratik olarak gerçekleşmesi imkânsız olan…

Bunun literatürdeki adı ütopyadır…

Bir gerçeği de vurgulayalım bu arada Resul Beyden bağımsız…

Atalarımız boşuna dememiş:

“Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.”

"Geceler sabaha gebedir" diye…

Anlamı çok derindir bu sözlerin…

Herkes için geçerli değildir.

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