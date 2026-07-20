Türkiye’nin yüzölçümünde ikinci büyük ili. Zengin Selçuklu mimarisine sahip… İpek Yolu ile Kral Yolu'nun geçtiği tarihî bir şehir…

Ozanlar diyarı Sivas’taydık, geçtiğimiz hafta sonu.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nin daveti üzerine.

Şüpheli helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte şehit olan meslektaşımız İsmail Güneş adına düzenlenen 4. ödül törenine katıldık.

Ben de ödüle layık görülen gazeteciler arasındaydım.

Plaketimi de AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu takdim etti.

Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan’a ve jüri üyelerine…

Ödüle layık gördükleri için minnettarım… Neden?

Bugüne kadar birçok ödül aldım. Ama bu ödülün yeri başka…

Merhum İsmail Güneş ile aynı kurumda görev yaptık.

O Sivas’ta İHA’da ben de Ankara’da gazetede çalışırken…

Zaman zaman görüşürdük, fikir alışverişi yapardık.

Dostluğumuzun bâki nişanesi oldu bu ödül…

Ruhu şad, mekânı cennet olsun…

Allah’ım ailesine ve yakınlarına sabır versin.

Kazadan bu yana olayın peşini bırakmayan

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de törendeydi.

Başından beri FETÖ suikastından şüpheleniyordu.

Nihayet Adalet Bakanı Akın Gürlek devreye girince…

Soruşturma Ankara’ya devredildi.

FETÖ’nün izleri de netleşmeye başladı.

İnşallah kısa sürede her şey ortaya çıkacak.

Sivas’ın parlayan yıldızları

***

Sivas Gazeteciler Cemiyetinin de konuğu olduk.

Cemiyet Başkanı Kemal Doğan bizi ziyadesiyle ağırladı.

Tarih, kültür, medeniyet yönünden zengin kenti anlattı.

Yeterince tanıtılmadığından yana dertliydi.

Turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Âdem Uzun…

Törende vardılar ama sonra bir araya gelemedik.

Belki tanıtım açısından katkı sağlayabilirdik.

Sivas dışından gelen gazeteciler olarak…

İnşallah Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy…

Mesele ile bizzat ilgilenir diye düşünüyorum.

Göreve geldiği günden bu yana…

Güzel projelere imza atan bir isim.

Basın İlan Genel Müdürü de törene katılanlar arasında…

Abdülkadir Çay konuşmasında önemli konulara değindi.

Medyanın problemlerine hâkim olduğunu gösterdi.

Sivas’ın parlayan yıldızları

***

Çok önemli bir notla noktalayalım yazımızı.

4 Eylül 1919 siyasi tarihimizin dönüm noktalarından biri…

Samsun, Amasya, Erzurum’dan sonraki durak.

Osmanlı’nın devamı Türkiye Cumhuriyeti‘nin varlık sebebi.

Kazandığımız "Millî Mücadele" sayesinde, devletimiz ve milletimiz bugünlere gelebildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Türkiye Yüzyılı…

Ülkemizi daha ileri, daha büyük hedeflere ulaştıracak.

HESAP VAKTİ

Katil Netanyahu ahkam kesmiş tarihçi edasıyla.

"Osmanlı 400 yıl bölgeyi kötü yönetti…" diye.

Aslında o da biliyor Osmanlı’nın 4 asır boyunca…

Orta Doğu’ya özellikle de Filistin topraklarına…

Barış, huzur, istikrar, getirdiğini,

Kardeşlik, birlik beraberlik aşıladığını…

Abdülhamid Han bugünleri zamanında görmüş.

Filistin’den bir karış toprak bile vermeyerek.

Düyûn-ı Umumîye borçlarına karşılık…

Filistinliler, Gazzeliler haritadan silinirdi.

Orta Doğu’yu baştan başa işgal ederlerdi.

Topraklarına toprak katmak için…

Hatta hamileri Amerika’ya da meydan okurlardı.

Sen şimdi atalarının yapamadıklarını yapıyorsun ama…

Yine karşında Türkiye var… Yine Türk milleti var.

Mutlaka soykırımlarının hesabını vereceksin.

Dünya kamuoyu senden nefret edecek.

Çok az kaldı:

Hesap vakti gelecek ve senin kapın da çalınacak.

Trump’a yalakalığın seni kurtaramayacak.

Gerçeklerden kaçmanın kimseye faydası yok…

Sen ne yaparsan yap amacına erişemeyeceksin.

Hak ettiğimiz F-35’leri alıp hava gücümüze güç katacağız.

Barışın güvercini, savaşın kartalı olmaya devam edeceğiz.

Dünyanın ve bölgenin ümidi biziz çünkü…

DİLEMMA

Özgür Özel ikilem içinde… "Kararsız Kasım"ı oynuyor.

CHP’den de kopmamak için çabalar gibi.

"Yeni Parti" kurmak için de kolları sıvamış gibi.

Kemal Bey her geçen gün mesafe katederken…

Özgür Bey de sürekli kan kaybediyor.

Çözülmelere karşı hâkimiyetini kaybetti.

Etrafında 60 milletvekili kaldığı belirtiliyor.

Sözün özü: CHP 3’e bölünmüş durumda…

Ortada kalanlar nereye gidecek?!

Bay Kemal bunları ikna ederse dengeler değişebilir.

Gidişatı önümüzdeki günlerde göreceğiz...

***

Diyelim ki yeni parti kuruldu… Finansman nasıl sağlanacak?

Özgür Bey nasıl para temin edecek?

Malum CHP’li belediyelerin durumu belli…

Yolsuzluk, rüşvet kıskacına batmış durumdalar.

Maddi destek veremezler, yandaşlarına da ihale …

Ekrem İmamoğlu’nun durumu da vahim.

Maddi destek sağlaması çok zor.

Milletvekilleriyle, partililer nereye kadar yardımcı olabilir.

Anlayacağınız Özgür Bey çıkmaz sokakta.

Yolunu Kaybetmek üzere.

***

Parti ismi de şimdilik belirsiz.

Yeni Parti aşağı Yeni Parti yukarı gidiyor.

Hatırlayacaksınız:

Merhum Devlet adamı Turgut Özal, ANAP’tan umudunu kesince kardeşi Yusuf Bozkurt Özal "Yeni Parti" adında bir parti kurmuştu.

Sağlık problem yüzünden yürütemedi. Demokrat Parti’yle birleşti.

Bu partinin başında da büyük abi merhum Korkut Bey vardı.

Yeni Parti kapandığı için bu ismi kullanabilirler.

Yürütemeyecekleri için birleşmek için CHP’ye dönerler.

Bay Kemal’e biat ederek siyasi maceralarına son verirler.

Böylece herkes amacına ulaşmamın gururunu yaşar.

Olur mu olur, olmaz demeyin. Zira "imkânsız" diye bir şey yok...

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