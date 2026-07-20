Havalimanına en ucuza nasıl gidersiniz?

Bu sorunun cevabı "Tabii ki metrobüs ve metro" olabilir. Metroya metrobüs ile ulaşmak 65 lira civarında. 40 lira da havalimanı metrosu, toplam 105 lira tutuyor.

Ancak İstanbul şartlarında herkesin metroya ulaşması kolay değil. Geriye diğer seçenekler kalıyor: Şehrin hemen hemen her bölgesinden kalkan Havaist araçları veya taksi... Bu seçeneklerden en pahalısı, özellikle tek başınıza seyahat ediyorsanız taksidir. Taksim'den yaklaşık 40 kilometrelik mesafe 1.600-2.000 lira arasında tutuyor. Beylikdüzü'nden 50-60 kilometrelik bir yolculuk ise güzergâha göre 2.600-3.200 lira arasında değişebiliyor...

Şimdi gelelim Havaist tarafına... Normalde 50 kişilik otobüslerle ulaşım sağlayan bu araçlar bir kamu hizmeti sunuyor. En uzak mesafe ücreti 420 lira... Tabii Havaist durağına yakın değilseniz ve oraya taksiyle gidecekseniz, en az 210 lira (İstanbul'daki en kısa mesafe taksi ücreti) daha ödemelisiniz. Böylece tek yön bedeli 630 liraya ulaşıyor. Bu kadarını da dönüşte harcadığınızda toplamda 1.260 lira ödüyorsunuz.

Özel aracınız varsa, ikinci seçenek onunla gitmektir. Otomobilinizle Beylikdüzü'nden yola çıkıp Kuzey Marmara Otoyolu'na girdiğinizi varsayalım. Mesafe yaklaşık 55-60 kilometre. Ücretli yoldan gidip Tayakadın gişelerinden çıktığınızda otoyol ücreti aşağı yukarı 135-140 lira tutuyor. 100 kilometrede 7 litre akaryakıt tüketen bir aracınız varsa, 250 lira civarında da benzin harcarsınız. Topladığımızda tek yön maliyeti 390-400 lirayı buluyor. Dönüşte de aynı otoyolu tercih ederseniz, bu masrafa 400 lira daha eklemelisiniz. Aracınızı İGA açık otoparkına bırakırsanız 520 lira da otopark ücreti ödersiniz ve toplam gideriniz 1.320 lira olur.

Ücretli otoyol yerine hemen hemen aynı sürede varış sağlayan ücretsiz yolu tercih ettiğinizde ise gidiş-dönüş 500 lira akaryakıt ve 520 lira otopark ücretiyle havalimanına 1.020 liraya ulaşabilirsiniz.

Tabii bütün bu hesaplamalar yalnız yolculuk yapmanız durumunda geçerli. İki kişi seyahat ediyorsanız, Havaist ile havalimanına gidip dönmek toplamda 2.520 lira tutuyor. Özel aracınızla gittiğinizde ise yukarıdaki tutarlar ikiye bölünüyor. Yani ücretli yoldan gidip döndüğünüzde maliyet kişi başı 660 liraya, ücretsiz yoldan gittiğinizde ise 510 liraya düşüyor...

Bu hesapları yaparken çevre illere ulaşım bedellerine de baktım. 160 kilometrelik Sakarya'ya otobüs bileti 400 lira, 140 kilometrelik Tekirdağ ise 500 lira.

Şimdi...

Malum, Havaist bir hizmet aracı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Toplu taşıma yapan, amacı kamu hizmeti olan bir sistem. 50 kişilik bir otobüsle seyahat etmenin maddi karşılığının, özel araçla gitmekten daha ucuz olması gerekmiyor mu? Toplu taşımanın tercih edilmesi, hem ekonomik hem de çevresel faktörler sebebiyle de daha doğru olan yol değil midir?

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