Yıldızlar da çoğalır

Ülkemizin en büyük uluslararası yatırımcılarından biri... 2 fabrikası, genel müdürlük ve Ar-Ge birimleriyle birlikte 7 binden fazla nitelikli personele istihdam sağlayan bir şirket... Mercedes Benz Türk'ten söz ediyorum. İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 4500, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 1600'ü aşkın, genel müdürlük ve Ar-Ge Merkezinde 1000'e yakın çalışanı bulunan Mercedes Benz Türk'ün çalışma yapısını hep beğenmişimdir. Okulunu bitirmekte olanlara 'işe alımda öncelik sağlayan' bir staj programı olması, birimlerin ekip arkadaşlarını seçerken o programa seçilenlere öncelik vermesi, en takdir ettiğim uygulamalarından biri. Bunun yanı sıra çok önemli bir programları var ki, hikâyeleri dinlerken yitip giden birçok genç için "Ah keşke daha çok şirket ve benzer program olsa böyle" demeden geçemeyeceğim türden...

Mercedes Benz Türk'ün efsane CEO'su olarak adlandırılan, 38 yıldır bu şirkette çeşitli kademelerde çalışan ve İcra Kurulu Başkanı olarak temmuz sonunda görevi devredecek olan Süer Sülün'ün veda etkinliklerinden olan "Her Kızımız Bir Yıldız" programının 22'ncisinde, bugüne kadar desteklenen kızların başarılarıyla o sahnede yer alması çok etkileyiciydi. Yurdun 63 ilinde, şimdiye kadar bu tedrisattan geçen 22 bin genç kız. Kimi doktor olmuş, kimi mühendis... Bazısı müzikle var olmayı seçmiş, bazısı hedeflerini 'göklerde' gerçekleştirmek üzere çıkmış yola. Kimisi de eğitime gönül vermiş. Seçimleri farklı olsa hedefleri hep bir olmuş: Madem bu fırsatı yakaladım, başarılı olmak zorundayım... Ve olmuşlar da. Her biri yeni yıldızlara ulaşmayı amaç edinmişler öğrenim hayatları boyunca...

Mercedes'in onlara verdiği ise adına 'burs' denen para olmamış. Başarma hırsı, dezavantajlı insanlara el uzatma hassasiyeti ve yıldızlar çoğalsın diye çalışma motivasyonu olmuş... Ege Üniversitesi Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan bir 'Yıldız'ın söyledikleri tam da bu duyguyu özetliyor aslında:

Şu an ülkemizin önemli savunma sanayi şirketlerinden birinde kalite yöneticisi olarak görev alıyorum. Siz bana sadece para vermediniz. Umut verdiniz, cesaret verdiniz. Ben de 22 yıldır hep maddi manevi desteğini hissettiğimiz Süer Bey'e teşekkür ederken, ona bir söz vermek istiyorum. Çocukların gelecekteki hayallerini gerçekleştirmek içi ben de elimden gelen her şeyi yapacağım...

Evet, her yıl 750'si lise, 250'si üniversite öğrencisi olmak üzere 1000 kız öğrenciye burs desteği veren, onları öğrenim hayatlarında mentörlük, staj, yönlendirme destekleriyle sürekli motive eden programın mezunlarının yüzde 20'si mühendislik, yüzde 14'ü tıp, yüzde 11'i öğretmenlik tercih ederek 'yıldızları' çoğaltmış ve onlar şimdi tam 22 bin kişi. Her biri çevrelerinde ihtiyacı olanlara ışık saçıyor...

Tabii, ülkemizin son dönemde en yoğun tartıştığı konulardan biri genç işsizliği ve mesleksizlik. Üniversitelerden mezun olan binlerce gencin kendi işini yapmaması... Şirket, buna da el atmış. 30 il ve 33 okulda Mercedes-Benz Laboratuvarı kurmuş. 5 bine yakın genci uygulamalı eğitimle buluşturmuş, 3000'den fazla mezun vermiş. Buradan 2025 yılında mezun olanların yüzde 82'si kendi fabrikalarında işbaşı yapmış. Yetmemiş, kadınların kaynak operatörlüğü ve 'Üretim Benim İşim' programlarıyla da kadın çalışan oranını 2 kat artırmış.

Gençlerin işsiz kalacakları programlar yerine doğrudan mesleğe yönlenmesini sağlayan çok önemli projeler bunlar. Reklam değil bu. 'Ara eleman yok' diye şikâyet eden şirket ve sektörlere de benzerlerini yapmak, soruna bir 'el atmak' için örnek olmasını diliyorum...

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