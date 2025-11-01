Son Dakika
Haberler
1 saat 2 dakika önce
1 saat 16 dakika önce
1 saat 17 dakika önce
1 saat 54 dakika önce
2 saat 21 dakika önce
6 dakika önce
İrfan Acar kimdir? Grand Kartal Otel davasında adı geçiyordu
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını davasında mahkeme kararını açıkladı. Kararda itfaiye eri İrfan Acar’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık için ağır cezalar yer aldı. İrfan Acar kimdir araştırılıyor.
1 saat 2 dakika önce
İlkay Gündoğan Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor? Sahalara dönüş tarihi!
Sahasında 31 maçtır yenilmeyen Galatasaray Karadeniz ekibini misafir etmeye hazırlanıyor. Bu akşam oynanacak derbide Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasında İlker Gündoğan kadroda olmayacak. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sahalara dönüş tarihi ise merak ediliyor.
1 saat 16 dakika önce
Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!
Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak belli oldu! NOW ekranlarının yeni sezon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan “Sakıncalı” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Gold Film imzalı yapım, usta oyunculuklar ve sarsıcı hikayesiyle sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
1 saat 17 dakika önce
Henry Cavill The Witcher dizisinden neden ayrıldı?
Netflix’in popüler fantastik dizisi The Witcher’da Geralt of Rivia karakterine hayat veren Henry Cavill’in ayrılışı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun projeden neden ayrıldığı, Yeni Geralt'ın kim olduğu ve dördüncü sezon konusu araştırılıyor.
1 saat 54 dakika önce
Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de!
Premier Lig’de heyecan devam ederken haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Amex Stadyumu’nda oynanacak. Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun ilk 11’de başlayacağı mücadele hem Türkiye’de hem Avrupa’da yakından takip ediliyor.
2 saat 21 dakika önce
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz canlı yayınlanacak!
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında kritik mücadelelerden biri Serikspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ligde alt sıralarda bulunan iki takım, moral ve çıkış arayışıyla sahaya çıkacak. Serik Spor - Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu.
2 saat 34 dakika önce
Engin Çağlar neden öldü, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın önemli oyuncularından Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ünlü ismin ölüm nedeni, yaşı ve kariyeri gündemde merak edilen konular arasına girdi.
2 saat 54 dakika önce
Ümraniyespor - Sivasspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig’de heyecan 12. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Kritik karşılaşmalardan birinde Ümraniyespor, sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Ümraniyespor - Sivasspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu.
3 saat 3 dakika önce
Göztepe Gençlerbirliği maçı nerede izlenir, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu
Süper Lig’de gözler İzmir Ankara derbisine çevrildi. Göztepe, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlarken kritik mücadelede hem puan tablosu hem de düşme hattı merak ediliyor. Göztepe Gençlerbirliği maçı nerede, hangi kanalda soruları araştırılıyor. İşte yayın bilgileri, Göztepe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11’ler...
3 saat 29 dakika önce
Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı? Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
Türkiye’nin en büyük kripto para dolandırıcılığı davası olarak tarihe geçen Thodex vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevindeki odasında ölü bulunduğu iddia edildi! Söyletinin ardından ise kamuoyunca Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı, öldü mü gibi sorular gündeme taşındı.
3 saat 44 dakika önce
9 gün tatil ne zaman? Kasım ara tatili için geri sayım başladı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler Kasım ayındaki ilk ara tatilin tarihlerini merak etmeye başladı. Eğitim temposuna kısa bir ara vermek isteyen öğrenciler “9 gün tatil ne zaman, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?” sorularına cevap arıyor.
3 saat 46 dakika önce
İstanbul maratonu saat kaçta, nerede? 47. İstanbul Maratonu parkur alanları belli oldu
47.İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak organizasyonun 2025 yılı başlangıç saatleri, parkur detayları ve güzergah bilgileri belli oldu. Koşuya katılacak sporcular ve trafik durumuyla ilgilenen İstanbullular İstanbul maratonu saat kaçta, nerede merak ediyor. İşte parkur alanları...
4 saat 4 dakika önce
Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde, başkent ekibi Keçiörengücü kendi sahasında Sarıyer’i ağırlamaya hazırlanıyor. Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak sorgulanmaya devam ediyor.
4 saat 6 dakika önce
Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu araştırılıyor
Galatasaray’ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir sahalarda yoktu. Trabzonspor maçı öncesi Singo'nun kadroda yer alıp almayacağı merak edildi.
4 saat 13 dakika önce
Spotify özeti ne zaman? 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor
Spotify’ın kullanıcıların yıl boyunca dinleme alışkanlıklarını mercek altına aldığı “Wrapped” kampanyası, 2025 için de yolda. Spotify özeti ne zaman sorusu gündemdeyken müzikseverler tarafından 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor
4 saat 29 dakika önce
Papara'daki paralar ne olacak, nasıl çekilir?
TCMB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet izni iptal edildi. Kullanıcılar bakiyelerinin durumunu ve iade sürecini araştırılıyor. Papara'daki paralar ne olacak, nasıl çekilir merak konusu. Hesabı olanlar parasını çekmenin yollarını arıyor. İşte son resmi açıklamalar...
4 saat 58 dakika önce
ABİ dizisi ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu başrolde!
Yeni sezonun iddialı yapımlarından ABİ (Aile Bir İmtihandır), Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolüyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. ABİ dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen dizi, aile içi yüzleşmeler ve güçlü dram temasıyla dikkat çekiyor.
5 saat 35 dakika önce
Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? GS TS maç kadrosu netleşiyor
Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi muhtemel 11’ler ve maç kadroları netleşmeye başladı. Lider Galatasaray, takipçisi Trabzonspor’u RAMS Park’ta ağırlayacak. GS-TS maçı ilk 11'ler taraftarın gündeminde yer alıyor.
5 saat 57 dakika önce
1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı
1 Kasım bugünkü maçlar listesi belli oldu. Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor derbisi, Avrupa’nın dev liglerindeki kritik karşılaşmalar ve Türkiye liglerinden önemli mücadeleler bugün ekranlarda olacak. 1 Kasım maç takvimi ve yayın kanalları, sporseverler tarafından merak ediliyor.
6 saat 18 dakika önce
Orkan Çınar futbolu bıraktı mı, kimdir? Dönercide çalışırken görüntülendi
Bir dönem Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Orkan Çınar’ın son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki eski futbolcunun Bursa İnegöl’de dönerci dükkanı işlettiğinin ortaya çıktı. Bu nedenle Orkan Çınar futbolu bıraktı mı, oynadığı takımlar ve hakkındaki detaylar araştırılıyor.
13 saat 58 dakika önce
Taşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?
Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni topluyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinde 4. bölüm heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkarken, "Taşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor.
