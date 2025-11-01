Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak belli oldu! NOW ekranlarının yeni sezon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan “Sakıncalı” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Gold Film imzalı yapım, usta oyunculuklar ve sarsıcı hikayesiyle sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.