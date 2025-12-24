4 kıta, 26 ülke, 24 kulüp! Arda Güler, Victor Osimhen, Kenan Yıldız listede: Dünyanın en değerli 100 futbolcusu
2025 yılında gerçekleştirilen 4'üncü ve son güncellemenin ardından 'dünyanın en değerli 100 futbolcusu' belirlendi. Listeye 4 kıtaya yayılan 26 ülkeden oyuncu girdi. Söz konusu oyuncular; 6 farklı ligde, toplam 24 kulübün formasını giyiyor. Türkiye, iki milli yıldızla temsil edildi. Süper Lig'den bir isim de dikkat çekti.
La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Serie A'da Juventus'un başarısı için mücadele eden bir diğer milli yıldız Kenan Yıldız, futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre hazırlanan 'dünyanın en değerli 100 oyuncusu' listesinde yer almayı başardı. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen de listeye adını yazdırdı.
100- Kai Havertz (Arsenal): 55 milyon euro
99- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): 55 milyon euro
98- Marc Guehi (Crystal Palace): 55 milyon euro
97- Mohammed Kudus (Tottenham): 55 milyon euro
96- Alex Baena (Atletico Madrid): 55 milyon euro
95- Murillo (Nottingham Forest): 55 milyon euro
94- Leny Yoro (Manchester United): 55 milyon euro
93- Ruben Dias (Manchester City): 60 milyon euro
92- Nicolo Barella (Inter): 60 milyon euro
91- Marcus Thuram (Inter): 60 milyon euro
90- Cristian Romero (Tottenham): 60 milyon euro
89- Dani Ollo (Barcelona): 60 milyon euro
88- Christian Pulisic (Milan): 60 milyon euro
87- Pedro Neto (Chelsea): 60 milyon euro
86- Anthony Gordon (Newcastle United): 60 milyon euro
85- Rodrygo (Real Madrid): 60 milyon euro
84- Elliot Anderson (Nottingham Forest): 60 milyon euro
83- Karim Adeyemi (Boruddia Dortmund): 60 milyon euro
82- Nico Williams (Athletic Club): 60 milyon euro
81- Benjamin Sesko (Manchester United): 60 milyon euro
80- Alvaro Vorreas (Real Madrid): 60 milyon euro
79- Pablo Barrios (Aletico Madrid): 60 milyon euro
78- Alejandro Balde (Barcelona): 60 milyon euro
77- Xavi Simons (Tottenham): 60 milyon euro
76- Carlos Baleba (Brighton): milyon euro
75- Adam Wharton (Crystal Palace): 60 milyon euro
74- Lennart Karl (Bayern Münih): 60 milyon euro
73- Harry Kane (Bayern Münih): 65 milyon euro
72- Eberechi Eze (Arsenal): 65 milyon euro
71- Tijjani Reijnders (Manchester City): 65 milyon euro
70- Jules Kounde (Barcelona): 65 milyon euro
69- Omar Marmoush (Manchester City): 65 milyon euro
68- Antoine Semenyo (Bournemouth): 65 milyon euro
67- Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest): 65 milyon euro
66- Micky Van de Ven (Tottenham): 65 milyon euro
65- Joao Pedro (Chelsea): 65 milyon euro
64- Jeremy Doku (Manchesyer City): 65 milyon euro
63- Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih): 65 milyon euro
62- Nico Baz (Como 1907): 65 milyon euro
61- Luis Diaz (Bayern Münih): 70 milyon euro
60- Payot Upamecano (Bayern Münih): 70 milyon euro
59- Trend Alexander-Arnold (Real Madrid): 70 milyon euro
58- Viktor Gyökeres (Arsenal): 70 milyon euro
57- Cody Gakpo (Liverpool): 70 milyon euro
56- Matheus Cunha (Manchester United): 70 milyon euro
55- Raphael Leao (Milan): 70 milyon euro
54- Jurrien Timber (Arsenal): 70 milyon euro
53- Willian Pacho (PSG): 70 milyon euro
52- Morgan Rogers (Aston Villa): 70 milyon euro
51- Nick Woltamade (Newcastle United): 70 milyon euro
A Milli Futbol Takımı forması giyen yıldız isimler Arda Güler (90 milyon euro) ve Kenan Yıldız (75 milyon euro), güncellenen piyasa değeriyle listede üst sıralarda yar aldı. Galatasaray'ın sezon başında bonserivisine 75 milyon euro ödediği Nijeryalı santrfor Victor Osimhen de listede kendine yer buldu.
A Milli Futbol Takımı forması giyen yıldız isimler Arda Güler (90 milyon euro) ve Kenan Yıldız (75 milyon euro), güncellenen piyasa değeriyle listede üst sıralarda yar aldı. Galatasaray'ın sezon başında bonserivisine 75 milyon euro ödediği Nijeryalı santrfor Victor Osimhen de listede kendine yer buldu.
40- Bryan Mbeumo (Manceshter United). 75 milyon euro
39- Aurelien Tchoumaneni (Real Madrid): 75 milyon euro
38- Sandro Tonali (Newcastle United): 75 milyon euro
37- Nuno Mendes (PSG): 75 milyon euro
36- Kenan Yıldız (Juventus): 75 milyon euro
35- Paphinha (Barcelona): 75 milyon euro
34- Achraf Hakimi (PSG): 80 milyon euro
33- Alessandro Bastoni (Inter): 80 milyon euro
32- Phil Foden (Manchester City): 80 milyon euro
31- Pau Cubarsi (Barcelona): 80 milyon euro
30- Estevao (Chelsea): 80 milyon euro
29- Lautaro Martinez (Inter): 85 milyon euro
28- Alexis Mac Allister (Liverpool): 85 milyon euro
27- Dominik Szoboszlai (Liverpool): 85 milyon euro
26- Enzo Fernandez (Chelsea): 85 milyon euro
25- Hugo Ekitike (Liverpool): 85 milyon euro
24- William Saliba (Arsenal): 90 milyon euro
23- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) 90 milyon euro
22- Ryan Gravenberch (Liverpool): 90 milyon euro
21- Ada Güler (Real Madrid): 90 milyon euro (Değişim +30 milyon euro)
30- Estevao (Chelsea): 80 milyon euro
29- Lautaro Martinez (Inter): 85 milyon euro
28- Alexis Mac Allister (Liverpool): 85 milyon euro
27- Dominik Szoboszlai (Liverpool): 85 milyon euro
26- Enzo Fernandez (Chelsea): 85 milyon euro
25- Hugo Ekitike (Liverpool): 85 milyon euro
24- William Saliba (Arsenal): 90 milyon euro
23- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) 90 milyon euro
22- Ryan Gravenberch (Liverpool): 90 milyon euro
21- Ada Güler (Real Madrid): 90 milyon euro (Değişim +30 milyon euro)
10- Cole Palmer (Chelsea): 120 milyon euro
9- Michael Olise (Bayern Münih): 130 milyon euro
8- Bukayo Saka (Arsenal): 130 milyon euro
7- Jamal Musiala (Bayern Münih): 130 milyon euro
6- Pedri (Barcelona): 140 milyon euro
5- Vinicius Junior (Real Madrid): 150 milyon euro
4- Jude Bellingham (Real Madrid): 160 milyon euro
3- Kylian Mbappe (Real Madrid): 200 milyon euro
2- Erling Haaland (Manchester City): 200 milyon euro
1- Lamine Yamal (Barcelona): 200 milyon euro