Kırılma maçını kazandılar

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal
Türkiye Gazetesi
Kırılma maçını kazandılar
Trabzonspor açık ara en iyi deplasman performansını ortaya koydu. Fatih Tekke; maçtan önce “Bu takımı teslim aldığımız günü kimse unutmasın, enkaz devralmıştık” dedi. Camiaya çok doğru mesajlar verdi. Sorumluluklarının farkında bir teknik adam, mevcut oyuncularına, taraftara “altı çizilecek” uyarıları vardı.

Oyunun hâkimi Trabzonspor’du

Trabzonspor geçmiş maçlarına nazaran iyi başladı. Gol ve pozisyon bulan, tempoyu ayarlayan taraftı. Muçi pozisyonları hazırlayan oyuncu oldu. İlk yarıda bir asistinin yanısıra Onuachu’ya, Mustafa’ya çok değerli toplar hazırladı. Samsunspor’u çıkarmadılar, kalelerine hiç yaklaştırmadılar. Savunmayı hücumla yaptılar.
Samsunspor bu sezon üretmekte zorlanan bir ekip. Ntcham, Holse eski günlerinden çok uzaklar. Ndiaye tek başına kaldı. İleriye fazla adamla gelemediler. Samsunspor çok dağınıktı. Disiplin ve dayanışma yoktu! Yeni transferler Assoumou, Makoumbou, Tavsan henüz istenilen noktda değiller.

Kim neyi, ne kadar yaptı?

ONUACHU: Hava sahanızı bu oyuncuya kapatmazsanız başınıza bela.

MUSTAFA: Sol bektense, ileride oynaması büyük kazanç.

NWAİWU: Savic’i aratmadı, hatta Batagov’dan iyi.

HAKEMLER:

1) Trabzon’un gol değeri kazanmayan golü öncesi ayağa basma net. Hakem, oynatarak risk aldı. VAR, herkesi kurtardı.

2) Samsun’un ağlara giden topunda yardımcı hakem bayrak çekti. Kaleye çekilen şutu Batagov kurtardı. Bu oynama değil, kurtarmadır. Karar doğru.

Maçın adamı: Paul Onuachu

