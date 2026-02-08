Doğal güzellikleri ve ışık kirliliğinin düşüklüğüyle öne çıkan Bitlis, kış aylarında gökyüzü gözlemleri için eşsiz manzaralar sunuyor.

Bitlis'te kar, gece ve yıldızlar!

Kent genelinde yerleşim alanlarının sınırlı olması ve yüksek rakım, özellikle yıldız gözlemleri için ideal ortam oluşturuyor.

Astrofotoğrafçılar ve amatör gökyüzü meraklıları için önemli bir potansiyele sahip olan Bitlis, kış mevsiminde sunduğu bu doğal avantajlarla gökyüzü gözlemi yapmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

