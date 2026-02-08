NATO’nun yılın en büyük tatbikatı Steadfast Dart 26 Almanya’da başlarken, omurgasını oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri 4 gemi ve 2 bin Mehmetçik ile Avrupa’nın kuzeyinde güç gösterisine imza atıyor.

NATO’nun muhtemel bir kriz anında Avrupa içinde hızlı birlik aktarımını denemek amacıyla “Steadfast Dart 26” adı verilen yılın en büyük tatbikatı bugün Almanya’da başlıyor. Aralarında Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya’nın da bulunduğu 11 ülke yaklaşık 10 bin asker, bin 500 kara aracı, 200’e yakın zırhlı araç, 30 savaş uçağı, 15 helikopter ve 15 adet savaş gemisiyle tatbikata katılıyor. 20 Şubat’a kadar sürecek tatbikatın omurgasını ise Türk birliği oluşturacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 4 gemi ile deniz, hava ve kara kuvvetlerine mensup 2 bin personelle NATO tatbikatında yer alacak. Türkiye’nin ilk kez bu ölçekte bir kuvveti Avrupa’nın kuzeyine konuşlandırması NATO’nun savunma mimarisinde Ankara’nın ağırlığını artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, ayrıca 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 döneminde NATO’da ilk defa Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı, Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini de üstleniyor.

