Huawei’nin yeni katlanabilir amiral gemisi Mate X7, 8 inçlik dev ekranı ve “25 kat daha dayanıklı” camıyla Türkiye’de sahneye çıktı. Lansmana özel hediye ve indirim kampanyaları dikkat çekti.

Huawei, yeni amiral gemisi Huawei Mate X7’yi tüketicilerin beğenisine sundu. Açıldığında 8 inçlik bir Huawei X-True ekrana dönüşen Mate X7, 9,5 milimetre katlanmış kalınlığıyla cebe sığan bir tablete dönüşüyor.

Cihazın dış ekranı, 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile korunuyor. Bu özel teknoloji, telefonun düşme direncini sıradan camlara göre tam 25 kat artırıyor. Ayrıca cihaz, IP59 sertifikası sayesinde yüksek basınçlı suya karşı dahi üst düzey bir koruma sağlıyor.

Huawei, Mate X7’nin Türkiye lansmanına özel olarak 9-15 Şubat’ta kayıt yaptıran kullanıcılara satın alımlarda geçerli Mesh X3 Pro hediye ediyor.

Ayrıca 16 Şubat-2 Mart’ı kapsayan ön satış döneminde 99 lira depozito ile kampanyaya katılanlar 10 bin 900 lira indirim kazanırken, ödemesini tamamlayanların cihazları anında ulaştırılıyor. Satın alımlarda Watch GT 6 serisi saat ve 66W şarj aleti de hediye edilirken, 9 Şubat-16 Mart’ta tüm siparişlerde 1 yıl uzatılmış garanti avantajı sunuluyor.

