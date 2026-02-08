Düşmeye karşı 25 kat daha dayanıklı: Huawei “Mate X7” ön satışta
Huawei’nin yeni katlanabilir amiral gemisi Mate X7, 8 inçlik dev ekranı ve “25 kat daha dayanıklı” camıyla Türkiye’de sahneye çıktı. Lansmana özel hediye ve indirim kampanyaları dikkat çekti.
Huawei, açıldığında 8 inçlik ekrana dönüşen, dayanıklı ve suya dayanıklı yeni katlanabilir amiral gemisi Mate X7'yi Türkiye'de özel kampanyalarla tanıttı.
- Huawei, katlanabilir amiral gemisi Mate X7'yi Türkiye'de tanıttı.
- Cihaz, açıldığında 8 inçlik X-True ekrana dönüşen, 9,5 mm katlanmış kalınlığıyla dikkat çekiyor.
- 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile 25 kat artırılmış düşme direncine ve IP59 sertifikasıyla yüksek basınçlı suya karşı korumaya sahip.
- Türkiye lansmanına özel Mesh X3 Pro, Watch GT 6 serisi saat ve 66W şarj aleti hediye edilirken, ön satışta 10.900 TL indirim sunuluyor.
- Belirli tarihlerde yapılan tüm siparişlerde 1 yıl uzatılmış garanti avantajı sağlanıyor.
Huawei, yeni amiral gemisi Huawei Mate X7’yi tüketicilerin beğenisine sundu. Açıldığında 8 inçlik bir Huawei X-True ekrana dönüşen Mate X7, 9,5 milimetre katlanmış kalınlığıyla cebe sığan bir tablete dönüşüyor.
Cihazın dış ekranı, 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile korunuyor. Bu özel teknoloji, telefonun düşme direncini sıradan camlara göre tam 25 kat artırıyor. Ayrıca cihaz, IP59 sertifikası sayesinde yüksek basınçlı suya karşı dahi üst düzey bir koruma sağlıyor.
Huawei, Mate X7’nin Türkiye lansmanına özel olarak 9-15 Şubat’ta kayıt yaptıran kullanıcılara satın alımlarda geçerli Mesh X3 Pro hediye ediyor.
Ayrıca 16 Şubat-2 Mart’ı kapsayan ön satış döneminde 99 lira depozito ile kampanyaya katılanlar 10 bin 900 lira indirim kazanırken, ödemesini tamamlayanların cihazları anında ulaştırılıyor. Satın alımlarda Watch GT 6 serisi saat ve 66W şarj aleti de hediye edilirken, 9 Şubat-16 Mart’ta tüm siparişlerde 1 yıl uzatılmış garanti avantajı sunuluyor.