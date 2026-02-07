İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski güvenlik şefi Ami Dror, Sara Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialar dile getirdi. Dror, resmi seyahatler sırasında otellerden alınan eşyalar ve verilen hediyelerle ilgili yaşananları anlattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ailesi, bu kez yolsuzluk ya da siyasetle değil, hırsızlık iddialarıyla gündeme geldi.

Netanyahu’nun eski güvenlik şefi Ami Dror, Sara Netanyahu’yu resmi seyahatler sırasında otellerden havlu ve hediyeler çalmakla suçladı.

Netanyahu ailesinin gizli takıntısı ifşa oldu! Görünce dayanamıyorlar

"GÖZÜNE NE KESTİRİRSE ALIYORDU"

İsrail basınında yer alan podcast yayınına konuşan Ami Dror, Netanyahu ailesine eşlik ettiği dönemlerde defalarca benzer olaylara tanık olduğunu anlattı. Dror, otellerden verilen hediyelerin ve odalardaki havluların dönüşlerde kaybolduğunu söyledi.

Dror’un sözleri sertti: "Bunu daha önce de söyledim. Sara Netanyahu kleptomandır. Gördüğünü alıyor."

"DEVLETİN MALINI SAHİPLENİYORDU"

Eski güvenlik şefi, resmi ziyaretlerde verilen hediyelerin Netanyahu ailesine değil, İsrail devletine ait olduğunu hatırlattı. Buna rağmen bu eşyaların özel bavullarla götürüldüğünü ileri sürdü. Dror, otel personelinin ayrılış sonrası güvenlik ekibine kayıp eşyalarla ilgili sorular yönelttiğini de aktardı.

EVİN İÇİNDE EN GÜÇLÜ İSİM İDDİASI

Dror, Sara Netanyahu’nun yalnızca bu iddialarla sınırlı olmadığını da söyledi. Son yıllarda ev içindeki en etkili kişi haline geldiğini savunan Dror, Sara Netanyahu’nun gücü kaybetmemek için siyasi uzlaşmaları engellediğini öne sürdü.

"HILLARY CLINTON YAPMAYA ÇALIŞTI"

Ami Dror, Binyamin Netanyahu’nun eşini kamuoyunda siyasi bir figür haline getirmeye çalıştığını da iddia etti. "Onu Hillary Clinton’a dönüştürmeye çalıştı. Ama o Hillary Clinton değil, kleptoman"

NETANYAHU CEPHESİ SESSİZ

Sara Netanyahu ve Başbakanlık Ofisi, iddialarla ilgili kamuoyuna açık herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce devlet fonlarının kötüye kullanılması iddialarıyla da gündeme gelen Sara Netanyahu, geçmişte suçlamaları reddetmişti.

