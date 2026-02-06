Dün şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Muğla’da Bodrum ve Marmaris’te yollar göle döndü, çok sayıda ev ve işletme sular altında kaldı. Bazı bölgelerde hayvan ölümleri yaşanırken, ilçelerde büyük maddi hasar meydana geldi. İşte Muğla’da etkili olan sel ve fırtına sonrası manzara…

BODRUM SULAR ALTINDA KALDI Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 2 saat aralık süren sağanak sonrasında su taşkınları meydana geldi. İlçede dere yataklarının taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü, sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kısa sürede derelerden taşan sular, ana arterlere ve ara sokaklara hızla yayıldı.

HAYVANLAR ÖLDÜ, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Bodrum'un birçok noktasında yollar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar meydana gelen taşkın sonrasında evlerini bırakıp otellere yerleştirildi. Öte yandan bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının hayatını kaybettiği de öğrenildi.

MASA, SANDALYE KUMA GÖMÜLDÜ Selin en ağır vurduğu noktalardan biri de Bitez Sahili oldu. Aynı zamanda taşkın nedeniyle sahilde bulunan işletmeler sular altında kaldı, masa ve sandalyeler kuma gömüldü. Bazı yerlerde molozlar, çalı çırpı ve ağaç kütükleri sele kapıldı.

ÇOK BÜYÜK MADDİ HASAR VAR Öte yandan taşkın sonrası oluşan tablo, sabah ortaya çıkarken büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ile emniyet ve jandarma birimleri sahada çalışmalara başladı. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bodrum’da çok büyük maddi hasar oluştu, hasarın net boyutu saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

ŞİDDETİ RÜZGAR ETKİLİ OLMUŞTU Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde dün de fırtına etkili olmuştu. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

ŞEMŞİYELER DEVRİLMİŞTİ Kumbahçe Mahallesi'nde kıyıdaki bazı işletmeler dalgalardan olumsuz etkilenmiş, bazı iskeleler de zarar görmüştü. Marmaris'te de güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 45 kilometre olarak ölçülmüştü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşmuş, kıyılardaki işletmelerin tenteleri ve şemsiyeler devrilmişti.

