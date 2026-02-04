ABD basını, Washington yönetiminin, İran'ın 'görüşmelerin yeri ve formatı değişsin' talebini kabul etmediğini aktardı. Haberde 'nükleer görüşme planı çöküyor' vurgusu yapıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini kabul etmediği iddia edildi.

Axios, ABD ve İran arasında cuma günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin, İran'ın nükleer olmayan konulara girmeyi reddetmesi nedeniyle iptal edilme noktasına geldiğini aktardı.

TAHRAN'IN UMMAN TALEBİ

İki taraf, bölgesel ülkelerin de gözlemci olarak katılacağı şekilde Cuma günü İstanbul'da bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

Ancak İran, görüşmelerin Umman'a taşınmasını ve tamamen ikili nitelikte olmasını, böylece sadece nükleer konulara odaklanılmasını ve füze veya bölgesel güvenlik konularının ele alınmamasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası