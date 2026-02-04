"Güvenli liman" olarak bilinen altın, 2026 yılına hızlı başladı. Ons altın 5 bin 595 dolar ile gram altın ise 7 bin 811 lira ile rekor seviyeleri gördü.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ Ancak altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapattı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı 6 bin 200 liraya, ons fiyatı ise 4 bin 402 dolara kadar geriledi.

ONS ALTIN YENİDEN 5 BİN DOLARI AŞTI Son 10 yılın en sert düşüşünü yaşayan altın fiyatları tekrar toparlanırken, gram altın spot piyasada 7 bin liranın, ons altın ise 5 bin doların üzerine çıktı.



KAPALIÇARŞI'DA MAKAS 500 LİRAYI AŞTI Altındaki dalgalanma sonrası Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki makas açıldı. Spot piyasa ile Kapalıçarşı'daki makas 500 lirayı aştı. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 7 bin 600 liranın üzerinde.



ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? Piyasadaki hareketlilik sonrası yatırımcılar, altının yükselişinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD'li Bank of America'dan dikkat çeken bir rapor geldi. Dev bankaya göre; altın ve gümüşte yaşanan rekor dalgalanmalar, piyasada oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğine işaret ediyor.



PİYASADA OYNAKLIK ALARMI Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek bir oynaklık ortamının kalıcı olabileceğine dikkat çekti.



Westermark'e göre son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın yeniden ortaya çıkması için piyasada yeni bir spekülatif balon oluşması gerekiyor.

"PİYASA TEMİZLENDİ" Deneyimli yönetici, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların, aşırı pozisyonları tasfiye ederek piyasayı önemli ölçüde "temizlediğini” vurguladı.

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI? Westermark, kısa vadeli sert hareketlere rağmen altının uzun vadeli yatırım hikayesinin güçlü kaldığını ifade etti. Yüksek fiyatlar ve oynaklığın yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini belirten Westermark, buna karşın altına yönelik yapısal ilginin ortadan kalkmayacağını söyledi.

