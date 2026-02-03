Kaydet

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde dün bir kuyumcu dükkanına düzenlenen ve 4 milyon TL’lik altının gasp edildiği silahlı soygunun faillerinin yakalandığını açıkladı. Yüzleri maskeli ve ağır silahlı 3 şahıs tarafından gerçekleştirilen, olay anında dükkanda bulunan bir polis memurunun yaralandığı soygun sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda soygun silahları, kaçış aracı ve çalınan altınların tamamı ele geçirilirken, zanlılar hakkında nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarından adli süreç başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası