Türkiye alışveriş merkezi yatırım piyasasında son yılların en dikkat çekici işlemleri gerçekleşti. Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO’ya satıldı.

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield | TR International, 2026 yılına 2 büyük AVM satışıyla başladı.

350 MİLYON EUROYA SATILDI

Alman gayrimenkul yatırım fonu Union Investment Real Estate GmbH mülkiyetinde bulunan ve toplam değeri 350 milyon Euro olan Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO’ya satışına aracılık etti.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Bu işlem aynı zamanda sektör dinamikleri açısından önemli iki gelişmeyi de sağlamış oldu. Bu satın alma ile Torunlar GYO, portföyüne ilk kez kendi geliştirmediği, hazır ve gelir üreten AVM’leri dahil ederek stratejik bir adım attı. Cushman & Wakefield | TR International ise Türkiye’de doğrudan ve tam mülkiyet devrine konu en büyük portföy satışlarından birini başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Toplamda 140 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve nitelikli kiracı karmalarıyla öne çıkan iki AVM, bulundukları şehirlerdeki stratejik konumları ve yüksek ziyaretçi potansiyelleriyle dikkat çekiyor. 2007 yılında açılan Forum Mersin AVM 73.189 metrekare; 2011 yılında açılan Forum Kayseri ise 66.531 metrekare kiralanabilir alana sahip.

2 dev AVM 350 milyon euroya satıldı! İşte yeni sahipleri

Söz konusu satış, Cushman & Wakefield | TR International’ın Türkiye ticari gayrimenkul pazarındaki güçlü konumunu da bir kez daha ortaya koydu. Şirket, son 4 yılda Türkiye genelinde toplam 334 bin metrekare büyüklüğünde sekiz alışveriş merkezi satışına aracılık ederek, sektördeki liderliğini devam ettirdi.

Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO’ya devriyle birlikte, Türkiye’de nitelikli perakende varlıklarına yönelik yatırım iştahının sürdüğü ve büyük ölçekli işlemlerin yeniden hız kazandığına işaret ediliyor.

