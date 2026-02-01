Fenerbahçe forvet hattını 19’luk yıldızla güçlendirdi. Angers ile her konuda anlaşma sağlandı. Fransız kulübüne 4 milyon avro kiralama ücreti ödenecek ve transferde 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu var. Cherif bugün 4,5 yıllık imza atacak.

MEHMET EMİN ULUÇ - F.Bahçe, Angers’in 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif transferini nihayet bitirdi. Sarı lacivertliler bu transfer kapsamında Fransa Ligue 1 ekibine 4 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon avro bonus maddesi de yer alıyor. Angers’ten 400 bin avro kazanan Cherif, Premier Lig takımlarından gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe’ye verdi ve yıllık 2,5 milyon avroluk ücreti kabul etti.

DÖRT TAKSİTTE ÖDEME

Cherif bugün gireceği sağlık kontrolü sonrası 4,5 yıllık imza atacak. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak ve ardından opsiyonu devreye girecek. Sarı lacivertliler 18 milyon avroyu dört eşit taksitte ödeyecek. Futbolcunun hem santrfor hem kanat özelliği var. Özellikle arka hatta koşuları ve etkili bitirişler yapabilme yeteneği ön planda. Kadrosunu yabancıdan boşaltmak zorunda olan F.Bahçe’de Jhon Duran’ın Lille’e gideceği veya sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Sidiki Cherif

ATLETİCO ANLAŞTI İDDİASI

Atletico Madrid, Ademola Lookman transferinde öne geçti. İspanyol kulübünün futbolcunun kulübü Atalanta ile 40 milyon avroda anlaşma sağladığı iddia edildi. Fenerbahçe ise hâlâ ödeme planı ve banka teminatları konusunda anlaşma yapamadı. Atletico’nun Lookman’a yaptığı maaş teklifi de iyileştirildi.

