Orban mı, Magyar mı?

Macaristan, 12 Nisan 2026’da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor.

Mevcut Başbakan Viktor Orban bu seçime çok kritik bir dönemeçte giriyor. Macaristan’ı 2010’dan beri Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi yönetiyor. Başbakan Viktor Orban, Türkiye ve Türk dünyası bağlamında önemli adımlar atmış, Avrupa’da müttefiklik ve dostluk köprüleri kurmuş olan çok kıymetli bir lider.

Peki Başbakan Orban’ın karşısındaki en güçlü lider kim? Tisza Partisi lideri Peter Magyar, aslında eski bir Fidesz Partisi üyesi. Ancak bazı hususlarda rahatsızlığını belirtip istifa etmiş Tisza Partisiyle siyaset sahnesine çıkmış genç bir isim.

Güncel anketlere baktığımızda anketlerin karışık sinyaller verdiğini görüyoruz. Bazı kaynaklarda Tisza Partisi %50-55 bandında önde görünürken diğerlerinde Fidesz Partisi hâlâ önde ve avantajlı bir seyir izliyor.

Peki Başbakan Viktor Orban’ın seçimi kaybetmesi Türk Dünyası ve Türkiye için ne anlama gelir? Uzun yıllardır itina ile kurulan dostluk ve müttefiklik köprüsünde dengeler değişir mi?

Göstergeler seçim sonucunun sadece Macaristan’ı değil, Avrupa’nın doğu-batı dengesini ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi oluşumlarla ilişkileri de derinden etkileyeceğini gösteriyor. Viktor Orban’ın liderliği, Macaristan’ı “Doğu ile Batı’nın buluşma noktası” olarak konumlandıran bir vizyon üzerine kurulu.

Orban’ın liderliği 2010'dan beri Macaristan'ı hem ekonomik hem de kültürel olarak güçlendirdi. Nev-i şahsına münhasır bir lider olarak vizyonsuz politikalar yerine gerçekçi bir bakış açısıyla Rusya ile güncel ve pragmatik enerji anlaşmaları yaparak ülkesini en zorlu şartlarda birçok olumsuzluktan korudu.

Macarları “Hun-Türk kökenli” bir halk olarak tanımlayarak kültürel bağları vurgulayan Orban, TDT’ye 2018’de gözlemci üye olarak katıldıktan sonra ilişkileri hızla derinleştiren öngörülü bir lider.

2025’te Budapeşte’de düzenlenen gayriresmî TDT Liderler Zirvesi, terörle mücadele, siber güvenlik, enerji ve ticaret konularında Budapeşte Deklarasyonu’nu getirdi. Ticaret hacmi 5 milyar doları aştı. Ortak uydu projeleri ve enerji iş birliği (TürkAkım üzerinden gelen gazın önemi) somut kazanımlar sağladı.

Orban, TDT’yi AB’nin “Brüksel bürokrasisi”ne karşı stratejik bir denge unsuru olarak gördü. Başbakan Orban’ın bu yaklaşımı, Türk dünyasının Orta Avrupa’ya açılmasında önemli bir köprü işlevi görüyor. Seçimde Orban’ın devamı hâlinde, TDT ile kültürel-ekonomik bağların daha da güçlenmesi hatta tam üyelik tartışmalarının hızlanması muhtemel görünüyor.

Muhalefet lideri Peter Magyar seçim kampanyasında “Modern, Avrupalı Macaristan” vizyonuyla genç seçmenleri ve orta sınıfı hedefliyor ve seçmenine dış politikada AB ile ilişkileri onarma, dondurulan fonları geri alma ve hukuk reformları vadediyor! TDT’ye dair net bir eleştiri yapmasa da yaklaşımı daha temkinli ve Batı uyumlu görünüyor. Tisza Partisinin kazanması durumunda, Macaristan’ın TDT içindeki rolü kültürel ve ekonomik iş birliği düzeyinde kalabilir. Dolayısıyla Orban dönemindeki “stratejik köprü” vurgusu ve politik iddia azalabilir! Bu, Türk dünyası için daha az dinamik bir ilişki anlamına gelir. AB entegrasyonu öncelenir, Rusya/Çin eksenine de mesafe artar.

Türkiye perspektifinden meseleye baktığımızda her iki senaryonun da bazı fırsatlar ve riskler barındırdığını görüyoruz. Orban’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna verdiği destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan yakın diyaloğu ve dostluğu hem Türkiye hem de TDT için Macaristan’ı değerli bir müttefik yapıyor.

Peter Magyar’ın muhtemel zaferi ise Macaristan’ı AB içinde daha uyumlu bir aktör hâline getirerek, dolaylı yoldan da olsa Türk dünyasının Avrupa’ya entegrasyonunu kolaylaştırabilir. Ancak bu ihtimal mevcut momentumun yavaşlaması riskini de taşıyor.

Hasılı, 12 Nisan seçimi Macaristan’ın kimlik ve eksen tercihini belirleyecek. Doğu açılımlı millî egemenlik yolu mu yoksa Batı entegrasyonlu modernleşme mi? Türk Devletleri Teşkilatı için her iki lider de farklı ama değerli katkılar sunabilir. Biri köprü inşa ederken diğeri dengeli bir ortaklık kurabilir.

Türk dünyası, bu seçimi dikkatle izlemelidir. Çünkü Macaristan’ın tercihi hem Türkiye hem TDT hem de Avrasya’nın geleceğinde stratejik bir dönüm noktası olacak.

