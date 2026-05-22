Mutlak Butlan çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 2023 Kasım ayı kongresi için Mutlak Butlan kararı verdi. Artık bütün hesaplar değişti. CHP yönetimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçti. İstanbul İl Kongresi de iptal edildi...

CHP’de yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde. Bu saatten sonra CHP için yeni bir dönem başladı.

Tabii İstinaf Mahkemesi kararı nihai mi, Yargıtay ayağı var mı, onu da göreceğiz.

Kararda şöyle diyor mahkeme:

Anayasa'nın 69/1. maddesinde “Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir” hükmü, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun “Siyasi Partilerin Vazgeçilmezliği ve Niteliği” başlıklı 4. maddesinde ''Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışırlar. Siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz” hükmü, aynı yasanın “Parti İçi Çalışmaların Demokrasi Esaslarına Uygun Olma Zorunluluğu” başlıklı 93. maddesinde “Siyasi partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; parti organları için yapılacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz” hükmü düzenlenmiştir.

Öte yandan Türk Borçlar Kanununun "Kesin Hükümsüzlük" başlıklı 27/1. maddesinde “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür" hükmü, yine Türk Medeni Kanununun 5. Maddesinde "Bu kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır” hükmü düzenlenmiştir...

Kemal Bey ne yapacak? Partiyi olağanüstü kurultaya mı götürecek yoksa seçime kadar mı taşıyacak bilmiyoruz. Özgür Özel ve arkadaşları ne yapacak? Ayrı bir parti mi kuracaklar yoksa CHP içinde devam mı edecekler izleyip göreceğiz...

Türk siyasetinde bir ilk oldu. Mutlak Butlan kararı çıktı... İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi sonraki yapılan kurultayları da geçersiz kıldı.

Hukuken bundan sonra neler olabilir, onu da göreceğiz. Türk siyaseti için yeni bir dönem başladı. Hayırlısı olsun...

