“Nereden buldun yasası” gelmeli

Avrupa’da ve Amerika’da, “Nereden buldun yasası” vardır. Eğer bir kişi gelirinin üç dört katı harcama yapıyorsa bu kişiye paranın kaynağı sorulmalıdır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yasayı getirmek istedi ama olmadı. Eğer Batı seviyesinde bir ülke olacaksak her şeyin şeffaf olması lazım. Batı'da vergi toplama oranı yüzde 33 seviyesinde. Bizde 2023’e kadar oran yüzde 14’tü. Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra bu oran yüzde 19’a geldi. Yüzde 25’lere geldiğimizde çok daha iyi seviyede olacağız...

Türkiye’de şu an hiç olmadığı kadar vergi toplanıyor. Bu iyi bir şey. Elbette esnaf ve vatandaşı rahatlatacak tedbirler de alınmalı. Özellikle faizlerin düşmesi şart.

Demokratik bir ülkede ekonomi liberal olur. O zaman da şeffaflık şart. İşte "nereden buldun yasası" gelmelidir...

Bakın bir gazetecinin maaşı bellidir. Eşinin de geliri bellidir. İkisinin toplam gelirinin iki katını olmasa bile en azından üç dört katı harcama yapıyorlarsa bunun kaynağı sorulmalıdır. Hatta Maliye Bakanı geliriyle yaşantısı arasında uçurum olanlara tek tek bakmalı. Türkiye’de bazı gazetecilerin serveti, yaptıkları değil yapmadıkları haberdendir. Bunu da medyadaki herkes bilir. Özellikle muhalif gazeteciler gelir bakımından hükûmeti destekleyen gazetecilerden daha çok kazanıyorlar...

Aynı şey memurlar için de geçerli. Bir memurun maaşı belli. Ama lüks arabalara binen, iyi semtlerde oturan, çocukları özel okula gidenlere bu paranın kaynağı sorulmalıdır...

İş insanları da bu kapsamda değerlendirilmeli. Ödediği vergiyle yaşantısı arasında uçurum olanlara kaynak sorulmalı...

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2025 yılına ait veriler üzerinden yaptığı analizlerde, lüks harcamaları ile beyan ettikleri gelirler arasında ciddi uçurum bulunan 16 bin 300 mükellefi incelemeye aldı. Vergi dairesi, "izaha davet" mekanizması kapsamında bu 16 bin 300 kişiye mektup göndererek harcamalarının kaynağını açıklamasını talep etti.

Bunun herkes için yapılması lazım. Herkesin buna destek vermesi gerekir. O zaman daha adaletli vergi toplanır. Kaynaklar ihtiyaç sahibine daha iyi ulaşır.

Hazine Bakanlığının çalışması sonrası kuyumcular, güzellik merkezleri, müteahhitler vb. daha çok vergi verdi. Bunun bütün topluma yayılması lazım...

Zaman zaman sermaye çekmek için çıkarılan kanun ya da yönetmelikler ayrı bir konu. Her devlet yatırımcı çekmek için çok düşük vergi, arsa tahsisi vb. yapar. Bunlar gayet normal ve yerindedir.

AK Parti “nereden buldun yasası"nı mutlaka çıkarmalıdır. "Bu yasa çıkarsa ekonomi berbat olur" diyenlere de inanmayın! Sistem kendisini hemen revize eder ve düzen birkaç senede oturur.

Hatta herkes işine gücüne daha fazla dikkat eder ve düzen kendiliğinden çalışır. Böylece herkes vergisini öder ve istediği gibi de harcama yapar...

Tabii Türkiye’de para kazanmak da suç sayılıyor! O yüzden zenginlere ciddi bir düşmanlık besleyenler var. Vergisini veren ve helal yoldan kazanılan para istenildiği gibi harcanır.

Velhasıl herkese “nereden buldun” denilmelidir...

