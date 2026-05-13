Serbest piyasada bazı isimlere daha yüksek ücret ödenir

Halk TV’de birkaç gündür yaşanan olayları pazar gecesi Sırbistan’dan dönünce öğrendim. Kim haklı kim haksız ona girmeyeceğim. Medyada önceden beri sıkıntılar vardı. Hâlâ var, hep de olacak...

Televizyon, sinema, eğlence dünyası serbest piyasa işleridir. Ben liberal ekonomiyi doğru bulduğum için herkesin değerini piyasanın belirlemesini normal karşılıyorum. Olması gereken de budur.

Anladığımız kadarıyla Halk TV’de ekran yorumcuları ve bazı sunucular diğer sunucu ve çalışanlardan fazla ücret alıyor. Seda Selek buna itiraz etmiş. Sorel Dağıstanlı destek vermiş. Derken işler çığırından çıkmış. Cafer Mahiroğlu tweet atmasa olaylar bu kadar büyümezdi. Ha, bu arada ayrılanların CHP’nin kuracağı Koza TV’ye geçeceği söyleniyor. Gerçi daha ruhsat alamamış ama hallolmayacak mesele değil...

Gelelim işin bam noktasına... Serbest piyasada fiyatları piyasa belirler. Özel kanallar, radyolar olması iyi bir şey. Seda Selek bazı isimler düşük ücret alıyor diye isyan etmiş. Dünyanın her demokrasi ve liberal ekonomisinde bu böyledir.

CNN International’da haber sunucusu Anderson Cooper 25 milyon dolar yıllık ücret alıyor. Vergileri düşünce bu rakam 16-17 milyon dolara iniyor. Ama aynı kanalda siyaset yorumcusu olarak çalışan Fareed Zakaria yıllık 5 milyon dolar alıyor. Cooper her gün ekranda ve belli bir kitlesi var. Zakaria siyaseti ve dünya meselelerini yorumluyor. Ama aynı kanalda bazı sunucular; değil yıllık 25 milyon, 2 milyon dolar bile almıyor...

Fox News’ten kovulmadan önce Tucker Carlson net 20 milyon dolar alıyordu, çünkü Nilsen reyting ölçümüne göre akşamlar 21.00-22.00 arası ekrana çıktığında 5,8 milyon izleyiciyi sabitliyordu. Başka dilimlerde görev yapan isimlerde Carlson’ın onda birini bile alamaz. Carlson’un şu an X’le yani Elon Musk’la özel anlaşması var. Yayınlarını oradan yapıyor ve ciddi rakamlar kazanıyor. Ayrıca sponsorları da var.

BBC yayın yönetmeni Tim Davie, yıllık 540 bin sterlin kazanıyor. Siyaset editörü Chris Mason yıllık 260 bin sterlin kazanıyor...

Cumhuriyetçi Parti’yi desteleyen radyocu ve podcast yayıncısı Joe Rogan’ın sadece ABD’de 8 ila 10 milyon arasında dinleyicisi var. Yıllık 50 ila 100 milyon dolar kazanıyor. Bu paranın ciddi bir kısmı Spotify’dan ve sponsorlardan geliyor. ABD’de radyo hâlâ çok dinlenir. Yani bu rakamlar boşuna ödenmiyor.

Bizde çok para kazanmak düşmanlık olarak görülüyor. Helal bile olsa, bileğinin hakkıyla bile olsa Türkiye’de bireysel zekâya inanılmıyor. O yüzden de gelişme medyada düşük kalıyor. Bir dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un aldığı rakamlarla yan rollerdeki isimlerin aldığı rakam aynı olur mu? Yıldız isimler daha çok alır. “Bana Kıvanç’tan az maaş veriyorsunuz” diye diziden ayrılan olur mu? Elbette set işçilerinin emeği çok ana diziyi büyük isimler izlettirir.

Gazeteciler için de bu böyle. Şimdi İsmail Saymaz, Ece Üner ya da diğer isimler biraz daha fazla maaş alıyorsa ne var bunda? Patron böyle ödüyorsa almayalım mı diyecekler? Ha daha az maaş alanların geçinme gibi sorunları yok değil. Gerçekten onlar da hak ettiklerini almalı.

Keşke Türkiye’de Batı’daki gibi gazetecilerin sponsorları olsa? Bizde zengin olmak, iyi maaş almak neredeyse suç sayılacak...

Bütün bunların olması için siyaset bu işlere karışmamalı, serbest piyasa fiyatları belirlemeli. Olması gereken budur. Keşke bizlerin -muhalif, hükûmet tarafı fark etmez- programlarına büyük iş adamları sponsor olsa. Keşke reklamlar adil dağılsa...

Bir de hâlâ sendika diyen var. Çağ değişti, sendika mı kaldı daha? Thatcher’ın İngiltere’de yaptığı en iyi şey sendikaları bitirmekti. İşçilerin ve çalışanların ayağında prangaydı sendikalar...

Bu arada bazı muhalif arkadaşlar YouTube’da başarılı işler yapıyorlar. Hatırı sayılır izleyici kitleleri var. Sponsor da alıyorlar. Faruk Bildirici gibi MÖ 2. yüzyıldan kalma kafalar sponsora da karşı. Gazeteci sponsor olmadan, reklam almadan nasıl para kazanacak?..

Son notum da muhalif seçmene. Diğer arkadaşları bilmiyorum ama Seda Selek’le 2015/16 arası 24 TV’de çalıştık. Kendisi en az benim kadar hükûmeti över, Erdoğan’ı yere göğe koyamazdı. Gerçekten hangi ara muhalif oldun? Muhalif seçmeni niye afyonluyorsunuz? Remziye Demirkol da 24 TV’de çalıştı ama onun duruşunu hatırlatırım.

