Türkiye Gazetesi

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“Ödemeleri dağıtıcılarımıza nakit olarak elden verebileceğiniz gibi, adresinize göre dağıtıcımızdan talep edeceğiniz bayilik hesap numarasına havale edebilir veya kredi kartı ile de yapabilirsiniz”