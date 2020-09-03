BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Abonelik Başlama Tarihi



“Ödemeleri dağıtıcılarımıza nakit olarak elden verebileceğiniz gibi, adresinize göre dağıtıcımızdan talep edeceğiniz bayilik hesap numarasına havale edebilir veya kredi kartı ile de yapabilirsiniz”
Abone olan okuyucularımızın gazeteleri her sabah adreslerine dağıtıcılarımız tarafından teslim edilir.Aylık (30 Günlük) abone bedeli KDV dahil 30 TL dir.Ayrıca başka herhangi bir ücret talep edilmez.
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144
Kapat
KAPAT