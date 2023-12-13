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İsrail, kurgu videolara devam ediyor!
İşgalci ordunun tutukladığı sivillerin ellerine silah vererek Hamas üyesiymiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. İşgalci ordunun geçtiğimiz günlerde yayınladığı videonun kurgu olduğu ortaya çıkarılmıştı.
1 saat 8 dakika önce
Hamas ile İsrail arasında numara savaşları
1 saat 48 dakika önce
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı!
3 saat 38 dakika önce
İran'dan ABD'ye ültimatom
4 saat 11 dakika önce
ABD, İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı
4 saat 30 dakika önce
ABD, Avustralya'dan savaş gemisi desteği istedi
İsrail ordusuna şok! Ürdünlü hackerlar dünyaya rezil etti
Kassam Tugayları, tankları havaya uçurdu
AB’ye resti çekti: Korkunç bir hata yapmak üzere
İsrail, Gazze'deki tünellere su basıyor mu?
Katar'dan, 'sürgün edilen' Gazzelilere 50 milyon dolar yardım
6 saat 32 dakika önce
Biden'ın, İsrail'e desteğini kendi ekibi protesto etti
Birleşmiş Milletler'de (BM) acil ateşkes talebini veto eden ABD'ye tepkiler sürüyor. Biden yönetimi personeli Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenledi ve ateşkese destek verilmesini istedi. İsrail'in ölen asker sayısı 116'ya yükseldi. Netanyahu, ölen askerlerini işaret ederek, 'Dün çok zor bir gün geçirdik' dedi. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler..
9 saat 15 dakika önce
İsrail'e büyük darbe! Tabur komutanı öldürüldü
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyindeki Şucaiyye’de 5’i subay, 10 İsrail askerini öldürdü.
15 saat 23 dakika önce
Elon Musk eğitime de el atıyor!
Ünlü milyarder Elon Musk, pandemiden sonra yerleştiği Teksas'ta ilk ve ortaokul ile üniversite açacak. Öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimleri verilecek. Sadece 50 öğrencinin alınacağı üniversitede dersler uzaktan yapılacak.
15 saat 46 dakika önce
İran'dan turizmi canlandırmak için büyük hamle: 32 ülkeye vize kaldırılıyor
İran, turizmi canlandırmak için 32 ülkeye vize uygulamasını kaldırıyor. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığınca, turizmi canlandırmak adına 32 ülkeye uygulanan vizenin tek taraflı olarak iptal edilme önerisinin bakanlar kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.
15 saat 49 dakika önce
Hamas lideri Heniyye'den İslam dünyasına destek çağrısı
İsrail-Hamas çatışması hız kesmeden devam ederken, Gazze'de katledilen sivillerin sayısı 18 bini aştı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryonun vehim ve hayal olduğunu söyledi.
16 saat 17 dakika önce
Airbnb, İtalya'ya 576 milyon avro ödeyecek
İnternet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu ABD merkezli Airbnb'nin, İtalya ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
16 saat 24 dakika önce
Yahudi kökenli ABD’li Senatör’den Biden’a İsrail çağrısı
ABD’li Senatör Sanders’tan Biden’a İsrail’e 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulundu. "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık sayfalarından biri olarak hatırlanacak" diyen Sanders, “Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" dedi.
16 saat 26 dakika önce
Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazı patladı!
İskoçya'da hapşırmamak için kendini tutan adam ölümden döndü. Basıncın etkisiyle boynu bir anda şişen ve acılar içinde kalan adam soluğu acilde aldı. Çekilen röntgende boğazının patladığı, boynun kemikleri arasında yırtık olduğu tespit edilen adamın akciğerlerinde de hava biriktiği belirlendi. Ameliyat edilemeyen adam basit gibi görünen bir hapşırıkla resmen ölümün eşiğine geldi.
17 saat 10 dakika önce
BM Dünya Gıda Programı'nda korkutan rapor ortaya çıktı: Milyonlarca kişi akut açlıkla karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da 18 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
17 saat 28 dakika önce
Yunan medyası "Türkler bizi kuşatıyor" dedi
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "askeri, polis ve sivil görevler için kullanılan yüksek uçuş teknolojisi" olduğunu söylediği Türk SİHA'larının görüntülerini paylaştı. Yunan medyasında "Rama, Miçotakis'e Türk Bayraktar SİHA'larıyla 'güç gösterisi' yaptı" başlıkları atıldı.
17 saat 34 dakika önce
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha can aldı!
Japonya’da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Japonya Sağlık Bakanlığı "mpox" kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.
18 saat 19 dakika önce
Venezuela'da katliam gibi zincirleme kaza!
Venezuela'da seyir halindeki tiner yüklü bir kamyon, diğer araçlara çarptı. Zincirleme kazada 18 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.
18 saat 45 dakika önce
İsrail muhalefet lideri Lapid: Netanyahu 7 Ekim’den hiçbir şey öğrenmedi
İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Lapid, Netanyahu’yu eleştirerek “7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” diye konuştu.
19 saat 31 dakika önce
Roketler peş peşe fırlatıldı, İsrail Demir Kubbe'yi devreye soktu
İşgal güçlerinin topyekün ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atıldı. Demir Kubbe saldırıya karşılık verdi, savunma sisteminin vurduğu roketlerin parçaları bir süpermarkete düştü.
19 saat 37 dakika önce
İsrailli Bakan'dan sert çıkış! 'Savaşımız sürecek'
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Biden'ın "İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığına" ilişkin sözlerinden sonra "Hamas'a karşı savaşımız sürecek" dedi.
20 saat 35 dakika önce
İsrail'in eli kanlı lideri şimdi kendini aklama çabasında
İsril-Hamas çatışması devam ederken Gazze'deki katliamların sonu gelmiyor. 68 gündür devam eden çatışmalarda can kaybı 18 bini aşarken, İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığını ve suçlu ilan edecek birini aradığını yazdı.
22 saat 46 dakika önce
ABD istihbarat raporu kanlı bilançoyu ortaya koydu!
ABD, Ukrayna işgalinin Rusya'ya bilançosuna ilişkin istihbarat raporunu erişime açtı. Rapor, Rus ordusunun Ukrayna'daki zaiyatını ortaya çıkardı.
23 saat 43 dakika önce
Biden'ın İsrail desteği pahalıya patladı
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze için BM Genel Kurulu’ndaki insani ateşkes oylamasına dünyadan sadece 10 ülke ret oyu verdi. O ülkelerden biri de ABD’ydi. Gelişme Amerikan basınında büyük yankı uyandırdı. Washington Post, ‘ABD yalnızlaştı’ manşetiyle okuyucusunun karşısına çıktı.
13 Aralık 2023 - 14:40
22 milyonluk kent kar fırtınasına teslim!
Çin'in 22 milyonluk nüfusa sahip başkenti şiddetli kar yağışının esiri oldu. Turuncu alarmın verildiği kentte okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi, tren seferleri askıya alındı. Yoğun kar yağışının cumartesi gününe kadar devam edileceği belirtilirken sıcaklıkların da 14 derece birden düşeceği bildirildi.
13 Aralık 2023 - 13:35
Muhalif vekile 'krala ihanet' suçundan 6 yıl hapis cezası
Tayland'da ana muhalefet partisi olan MFP'nin milletvekili Rukchanok Srinork, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'krala ihanet'le suçlandı ve ertelemesiz 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından cezaevine gönderilen Srinork'un milletvekilliğinin 24 saat içinde düşürülmesi bekleniyor.
13 Aralık 2023 - 13:21
Netanyahu'dan Hitler taktiği! Gazze'de İsrail zulmünü anlatan fotoğraf karesi
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların yanı sıra öldürmediği Filistinlileri de kadın-erkek ayrımı yapmaksızın soyup toplaması veya TIR kasasında taşıması, Nazilerin Polonya'da Yahudilere yönelik uyguladığı soykırımı anımsatıyor. Bir İsrailli televizyon muhabirinin çektiği son fotoğrafta, yüzlerce Filistinlinin bir alana toplanıp spot ışıkları altında bekletilmesi, "Kıyamet sonrası" yorumlarına neden oldu. İsrail'in sivillere yönelik acımasız tutumları tarihsel olarak benzer uygulamalarla karşılaştırılarak büyük tepki çekiyor.
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