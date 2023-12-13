Yahudi kökenli ABD’li Senatör’den Biden’a İsrail çağrısı

ABD’li Senatör Sanders’tan Biden’a İsrail’e 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulundu. "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık sayfalarından biri olarak hatırlanacak" diyen Sanders, “Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" dedi.