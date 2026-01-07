Hollanda’da bir mahkeme, nikah memurunun yapay zeka ile hazırladığı nikah konuşmasında yasal olarak bulunması zorunlu beyanlara yer verilmemesi nedeniyle bir evliliği geçersiz saydı.

Zwolle Mahkemesinin 6 Ocak’ta yayımlanan kararında, 19 Nisan 2025’te Zwolle kentinde gerçekleştirilen evlilik töreninde, bir günlük görevle atanan nikah memurunun nikah konuşmasını yapay zeka yardımıyla hazırladığı belirtildi.

SAMİMİ OLSUN DİYE YAPAY ZEKAYA HAZIRLATTI AMA...

Kararda, çiftin bir tanıdığı olan ve nikahı kıymak üzere görevlendirilen nikah memurunun, çiftin talebi üzerine törenin 'daha samimi' olması amacıyla konuşmayı yapay zekaya hazırlattığı ifade edilerek, tören sırasında yapılan beyanların kanunda öngörülen zorunlu unsurları içermediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Hollandada ilginç olay! Yapay zeka yüzünden nikah bozuldu

Mahkeme kararında, bir günlük görevle atanan nikah memurunun görev yaptığı törende hazır bulunması gereken Zwolle Belediyesinin resmi nikah memurunun da törende bulunduğuna, ancak sürece herhangi bir müdahalede bulunmadığına işaret edildi.

EVLİLİKLERİNİN GEÇERLİ SAYILMASINI TALEP ETTİLER

Kararda, çiftin 20 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu hatanın kendi sorumluluklarında olmadığı ve evliliğin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirterek itirazda bulunduğu, mahkemeden evliliklerinin geçerli sayılmasını talep ettiği aktarıldı.

Davaya katılan Zwolle Belediyesinin nikah memurunun da savcılığın talebini desteklediği aktarılan kararda, "Mahkeme, evlilik kaydında yer alan evlilik tarihinin çift açısından önemini anladığını kabul etmektedir ancak yasada öngörülen hükümlerin dışına çıkamaz." ifadesine yer verildi.

Mahkeme kararına göre, evlenecek kişilerin Hollanda Medeni Kanunu’nun 1/67. maddesi uyarınca, nikah memuru ve tanıklar huzurunda, birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini ve yasanın evlilik statüsüne bağladığı tüm yükümlülükleri sadakatle yerine getireceklerini beyan etmeleri zorunlu bulunuyor.

