Altın fiyatlarında son dakika! 3 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.590 TL ve ons fiyatı 5.370 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da savaş sürerken, piyasada “güvenli liman” talebi devam ediyor. Ancak dolar endeksinin de yükselişe geçmesi altındaki primi sınırlıyor. Cumartesi 8.015 TL’ye yükselen Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise dün %-4,2 gerileyerek 7.685 TL’den kapanış yaptı. Fiyat makası yeninden makul düzeylere geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’nun ateş çemberine dönmesinin ardından gram altın fiyatlarında da sert hareketler yaşanıyor. Cuma günü spot piyasada gram altın 7.449 TL’den kapanış yapmıştı.

Ancak cumartesi günü sıcak çatışmaların başlamasıyla birlikte hafta sonu kuyumcularda ve bankaların dijital işlem kanallarında gram fiyatı hızla 8.000 TL barajını aşmıştı. Cumartesi işlemlerinde günlük kapanış ise 8.015 TL’den gerçekleşmişti.

1 KİLODA 11 BİN 500 DOLAR!

Savaşın başlamasının ardından dikkatler ilk işlem gününe çevrilmişti. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 7.660 TL’yi test etti. Bu sıralarda Kapalıçarşı’da da fiziki gram altın satış fiyatı 8.160 TL’ye kadar yükseldi.

İki piyasa arasındaki makas 500 TL’ye kadar açıldı ve bu rakam 1 kilo altında 11 bin 500 dolara yakın bir farkı da beraberinde getirdi.

FİZİKİ PİYASADA SERT DÜŞÜŞ!

Günün ilerleyen saatlerinde altın fiyatlarında gün içi zirve seviyeden düşüş başladı. Spot piyasada gram altın fiyatı kâr satışlarının ardından 7.557 TL’den dünkü işlemleri tamamladı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram satış fiyatı 7.685 TL’ye kadar geriledi. Günün sonunda spot gram fiyatı %1,45 prim yaparken; fiziki gram fiyatı cumartesiye göre %-4,2 değer kaybetti. Böylece fiziki piyasada hafta sonu ilk panikle gerçekleşen prim de geri alınmış oldu.

3 MART 2025 GRAM ALTIN

Savaş sonrası ikinci işlem günü başlarken, küresel piyasalarda ons altın fiyatı TSİ 06.30 itibarıyla 5.370 dolardan güne başlıyor. Spot piyasada 3 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.590 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da fiziki gram satış fiyatı 7.735 TL’den gerçekleşiyor.

Analistler, haftalardır piyasada “askeri müdahale” riskinin fiyatlandığını ve bu riskin artık gerçekleştiğini belirterek; piyasaların şimdi “çatışmaların ne zaman biteceğine” odaklandığını aktarıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Bu kapsamda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip edilirken, analistler, ons altında 5.450 – 5.600 dolar bandının önemli bir direnç bölgesi olduğunu, 5.250 doların ile destek olarak izlendiğini ifade ediyor.

Bu arada cuma günü 97,60’tan kapanış yapan dolar endeksi (DXY), savaş sonrası ilk 2 işlem gününde 98,50’yi aştı. Analistler DXY’deki son primin, altında daha hızlı yükselişi frenlediğini de belirtiyor.

