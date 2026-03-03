Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. 3 Mart Salı günü okulların tatil edilip edilmediği ve hangi ilçelerde eğitime ara verildiği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler valilik açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. 3 Mart Salı günü için bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Mart Salı günü için yapılan resmi açıklamalara göre, bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamaya göre,

"Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerimizin tamamında, Çaybaşı ilçemizde; ilçe merkezindeki Atatürk İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi ve Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi dışındaki okullarda, Ulubey ilçemizde; Şehit Mitat Eren İlkokulu/Ortaokulunda, tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; Kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 03 Mart 2026 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

3 MART SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU YERLER

Valilik açıklamasına göre Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde ise yalnızca bazı okullarda taşımalı eğitim kapsamında ders yapılmayacağı bildirildi.

