AYDIN'I SEL VURDU Aydın’da meydana gelen sel sonrasında Kalcık Mahallesi Vedenik’e döndü. Sular altında kalan mahallede ulaşım kayık ve traktörlerle sağlanırken, tarım arazileri ve ahırlarda taşkından zarar gördü.

VENEDİK'E DÖNDÜ Sağanak yağışın etkili olduğu Aydn’ın Söke ilçesinde Sarıçay ve Büyük Menderes nehirleri taştı, Kalcık Mahallesi, sular altında kaldı, sokaklar göle döndü. Venedik'e dönen köyde ulaşım kayık ve traktörlerle sağlanırken, taşkınlar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kalcık Mahallesi’nde kayıklar, hayvanlara yem taşımak, temel ihtiyaçları karşılamak ve ulaşımı sağlamak amacıyla kullanılırken, taşkın öncesinde bazı üreticiler koyun ve sığırlarını daha güvenli alanlara taşıdı. Suyun ulaşmadığı alanlarda sığır, tavuk ve hindiler karada durmaya devam ediyor.

“YAYA GİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL” Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, taşkınların risk oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: Bu köye yaya olarak girilmesi mümkün değil. Sokaklara yalnızca yüksek traktörlerle ya da kayıklarla girilebiliyor. Köy mezarlığında yer alan ve kitabeleri, taş işçiliği, form ve süslemeleriyle Osmanlı Dönemi’ne uzanan mezar taşları her taşkında su altında kalıyor. Bu mezar taşları yalnızca birer kabir değil, döneminin sanat anlayışını ve kültürel belleğini yansıtan önemli tarihi belgelerdir.

“TARIM ARAZİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Köylülerin, geçmiş yıllarda Sarıçay seddesinde yapılan bir müdahalenin taşkınları artırdığını söylediğini belirten Sürücü “Yaz ve kış aylarında birbirine zıt görüntülere sahne olan Kalcık’ta, taşkın sularının hayat alanlarını, hayvancılığı ve tarım arazilerini olumsuz etkilediği görülmektedir" dedi.

“AKIŞ REJİMİ DEĞİŞTİRİLMELİ” Sürücü, şunları söyledi: Sular çekildiğinde tarlalar, kuşların beslenmesine imkan sağlayan zengin besin kaynaklarıyla dolmakta, azmaklarda ve tarlalarda kalan sucul canlılar hem kuşlar için önemli bir besin zinciri oluşturmakta hem de yöre insanına doğal bir destek sunmaktadır. Yoğun yağmurlar sonunda yaşanan taşkınlar yalnızca doğal bir afet gibi görülmemelidir. Sorunun temelinde, nehirlerin doğal taşkın alanlarının daraltılması ve yanlış müdahalelerle suyun akış rejiminin değiştirilmesi de çok önemlidir.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNE BAĞLI KALCIK MAHALLESİ, SARIÇAY VE BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NİN TAŞKINLARIYLA YENİDEN SULAR ALTINDA KALDI. (UĞUR ESER/AYDIN-İHA)Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kalcık Mahallesi, Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri'nin taşkınlarıyla yeniden sular altında kaldı. Adeta Venedik'e dönen köyde ulaşım kayık ve traktörlerle sağlanırken, taşkınlar hem günlük yaşamı hem de tarihi mezar taşlarını tehdit ediyor. HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI? Sürücü, taşkınlara yönelik alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: Nehirlerin doğal taşkın yatakları mutlaka korunmalı, taşkın yönetim planları hazırlanırken, taşkın suları içinde yaşayan deneyim sahibi olan yerel halkın da görüşleri alınmalıdır. Nehirler, akarsular bilimsel, akılcı ve doğayla uyumlu bir şekilde yönetildiğinde hem yereldeki insanların güvenliği hem de sağlıklı nehirlerin sağladığı ekolojik ve ekonomik faydalardan yararlanılabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası