Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan bir vatandaş, engelli oğlunu mutlu etmek için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi. Kontrol edilebilir ayna, gece lambaları, far, müzik çalar, bluetooth gibi bağlantıları akülü sandalyeye bağlayan fedakar baba, destek verilirse engellilerin gece dışarıya çıkmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Abdullah Adıyaman isimli bir tamirci, engelli olan çocuğunu mutlu etmek için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi.

Engelli oğlunu mutlu etmek için yaptı! Bir babanın fedakarlığı

GECE LAMBALARI, FAR, MÜZİK ÇALAR, BLUETOOTH...

Yapmış olduğu düzeneklerle kontrol edilir ayna, gece lambaları, uzun kısa far, müzik çalar ve telefon bağlantısı için de bluetooth aparatı taktı.

Engelli olan çocuğu için gece gündüz çalışarak akülü sandalyeyi araba şekline çeviren Adıyaman, destek verilirse daha düzenli bir çalışmayla engellilerin de artık gönül rahatlığıyla gece dışarı çıkmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Engelli oğlunu mutlu etmek için yaptı! Bir babanın fedakarlığı

"ÇOCUĞUM MUTLU OLSUN DİYE..."

Adıyaman, ''Çocuğum doğuştan engelli ve annesini geçen yıl kaybettik. Ben de çocuğum mutlu olsun diye akülü sandalyesini arabaya çevirdim. Değişik cihazlar ekledim hepsi aküyle çalışıyor. 4 gün kalıyor daha sonra şarja bırakıyorum. Işık, led ekran, telefon ve aynaları takarak orijinal ortamdaymış gibi bir izlenim verdim. Hepsi de çalışıyor, korna çok yüksek ses çıkarıyor, ışıklar ise kısa ve uzun olabiliyor'' dedi.

Engelli oğlunu mutlu etmek için yaptı! Bir babanın fedakarlığı

Haberle İlgili Daha Fazlası