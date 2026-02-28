Amasya'nın meşhur sakala çarpan çorbası, ramazan ayında sofraların aranan yemekleri arasında yer alıyor. Acıktırmadığı ve susatmadığı belirtilen çorbanın sahurda tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Yapımında mercimek, erişte, un, tereyağı, tuz ve çeşitli baharatların kullanıldığı sakala çarpan çorbası, yaklaşık 30 dakikalık sürede sunuma hazır hale geliyor.

Kullanılan malzemelerin gayet ekonomik olduğunu anlatan şef İsmail Keskin, "Çorbamızın özelliği eriştesinin uzun olması dolayısıyla kaşıkla içerken sakala çarpmasıdır. Amasya'mıza özgü bu çorbayı yıllardır yapıyorum. Severek tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

"SAHURDA YENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM" Çorbaların onlarca çeşidiyle Türk mutfak kültürünün önemli bir unsuru olduğunu anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, "Sakala çarpan çorbası besin değeri ile tokluk hissi oluşturduğu için iftar ve sahur vakitlerinde tüketiliyor. Özellikle sahurda yenmesini tavsiye ediyorum. Gün içinde acıktırmaması ve su ihtiyacı hissi vermemesi gibi özelliği var" dedi.

Coğrafi işaret alınması için başvurusu yapılan bu çorbanın hazırlanışını ninesinden öğrendiğini anlatan şef Aliye Öksüz ise geleneksel lezzeti sofralarından eksik etmemeye özen gösterdiklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası