Elazığ’ın Palu ilçesi Gökdere köyünde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. 14 Şubat’taki heyelan sonrası ana yolun kapanması üzerine dere yatağı içerisinden geçirilen geçici yol, yükselen sular nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Gökdere Havzası’nın ilçe ve şehir merkeziyle bağlantısı kesilirken, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yeni heyelan riskine karşı teyakküze geçti.

