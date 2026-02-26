UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta rakibiyle İngiltere'de kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertlilerin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Mücadelenin 90 dakikasının 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek. Müsabaka öncesi takımların muhtemel 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda toplam skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 300. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 103 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 103 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 103 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 106 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 158. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 157 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 49 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 197 gol gördü.

