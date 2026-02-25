Türkiye’nin adeta "çölü" olarak bilinen ve kuraklık haritasının en kritik noktasında yer alan Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağdı. Aylardır tek damla yağışa hasret kalan bölge çiftçisi bu kış sürprizini bayram havasında karşıladı.

Türkiye'nin en kurak bölgelerinden olan Konya'nın Karapınar ilçesinde kış etkisini gösterdi. Etkili olan yağmur ve kar özellikle kırsal mahalleleri beyaza bürüdü.

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Yurt genelinde Balkanlar etkisi! Pazar gününe kadar soğuk ve yağışlı hava sürecek

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Kar yağışı toprağın su ihtiyacını karşılaması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor.

YURT GENELİ DONACAK!

Öte yandan Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, pazar gününe kadar sürecek yağışlar kıyılarda yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde görülecek.

Uzmanlar, kar ve soğuk havayla birlikte özellikle iç bölgelerde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyarırken, kar yağışının tarım ve yer altı su kaynakları açısından da önemli olduğunu vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası