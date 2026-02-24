Kaydet

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Payallar Mahallesi’nde motosikletle trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk, jandarma ekiplerinin takibine takıldı. Kask takmayan, ellerini bırakarak akrobatik hareketler yapan ve ehliyetsiz araç kullanan çocuklara ve araç sahiplerine toplamda 37 bin 597 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler trafikten men edilirken, çocuklar hakkında adli işlem başlatıldı.

