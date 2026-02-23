Birçok ülke, yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak ve maden potansiyelini artırmak için arama faaliyetlerine ağırlık veriyor. Son yürütülen sondaj çalışmalarında, tüm dünyaya yetecek büyüklükte ve yüksek saflık oranına sahip bir altın yatağına rastlandı.

GUİANA KALKANI’NDA SON 70 YILIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ Surinam’ın güneydoğusundaki Guiana Kalkanı’nda, Lower Antino kampının yaklaşık 5 kilometre güneyinde, daha önce hiç sondaj yapılmamış bir alanda yeni bir keşif gerçekleştirildi. Kanadalı Founders Metals Inc. tarafından Maria Geralda bölgesinde yürütülen çalışmalarda 22,5 metre boyunca ton başına 11,88 gram (g/t) altın tespit edildi. Kayıt edilen oran, madencilik sektöründe "yüksek tenör" olarak kabul edilen 10 g/t eşiğinin üzerinde yer alıyor.



400’E 500 METRELİK ALAN ALTIN VERDİ İlk kez bu yıl sondaj yapılan bölgede 400 x 500 metrelik yüzey anomalisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda alınan örneklerin yarısından fazlasında 0,1 g/t’nin üzerinde altın bulundu. Sondaj çekirdeklerinde serbest altın ile birlikte pirotit minerali tespit edildi. Bu bulgular, bölgede daha önce yapılan jeolojik modellemeleri doğruladı. Araştırmacılar altın kalitesini ton başına gram (g/t) üzerinden değerlendiriyor. 1 g/t’nin altı düşük, 1-10 arası orta, 10 g/t’nin üzeri ise yüksek kalite olarak kabul ediliyor. Maria Geralda’daki 11,88 g/t’lik kesit bu sınırın üzerinde yer aldı.

"JEOLOJİK YAPI ÇOK FARKLI" Keşif alanı, tonalit dayklarının metavolkanik birimleri kestiği kuzeybatı doğrultulu bir fay hattında bulunuyor. Uzmanlara göre bu temas bölgelerinde oluşan çatlaklar zamanla kuvars ve altın bakımından zengin sıvılarla doldu. Guiana Shield olarak bilinen ve yaklaşık 1,7 milyar yıllık jeolojik geçmişe sahip bölge, dünya genelinde önemli orojenik altın kuşaklarını barındırıyor.

"TÜM DÜNYA'YA YETEBİLİR" Surinam’da madencilik ve petrol sektörü, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 60’ını, ihracat gelirlerinin ise yüzde 90’ını oluşturuyor. Sondaj sonuçlarının devamlılık göstermesi halinde, bölgen uzun yıllar üretim sağlayabilecek büyüklükte bir kaynağa sahip. Yüksek tenörlü altın, daha az atık kaya çıkarılması ve daha düşük işletme maliyeti anlamına geliyor. Ancak bölgenin yoğun yağmur ormanlarıyla kaplı olması ve yıllık 4.000 milimetreyi aşan yağış miktarı, altyapı ve lojistik açısından zorluklar barındırıyor.



SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRECEK Founders Metals Başkanı ve CEO’su Colin Padget, "Maria Geralda’da ulaştığımız 22,5 metrelik 11,88 g/t altın kesiti, bugüne kadar karşılaştığımız en yüksek değerlerden biri" dedi. Geçtiğimiz yıl şirket 60 kilometrelik sondaj bütçesi ayırdı. Tek bir yüksek değerli kesit yerine, geniş bir hat boyunca tekrarlanabilir kalınlık ve kalite aranıyor. Numuneler analiz için Paramaribo’daki laboratuvara gönderiliyor. Önümüzdeki çeyrekte yeni sonuçların açıklanması bekleniyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası