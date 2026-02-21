Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çiftçiler ile İftar” programında konuştu. Üreticilere müjdelerini sıralayan Erdoğan "2026'da 14,5 milyar dolar olan Kırsal Kalkınma Destek Bütçemiz'in yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz. 2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız" dedi. Erdoğan, 6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Çiftçiler ile İftar” programında açıklamalarda bulundu.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını ifade eden Erdoğan, çiftçi ve üreticilere yönelik müjdeleri duyurdu.

Hayvan desteği, faizsiz kredi, 81 milyar lira destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üretici ve çiftçilere müjdeler

150 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VERİLECEK

Erdoğan "2026'da 14,5 milyar dolar olan Kırsal Kalkınma Destek Bütçemiz'in yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz. 2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız" sözlerini kullandı.

ÜRETİCİLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Kırsalda bereket, küçükbaşa destek projesine dair konuşan Erdoğan "Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var" şeklinde konuştu.

Erdoğan çiftçi ve üreticilere "İlk hayvanları bu yıl içinde teslim edeceğiz. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu muhabbet sofrasında bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.

Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı.

Batı’nın ‘hasta adam’ dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi.

Sizin fedakârlığınızı sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil en sancılı dönemlerdeki memleket sevdanızdan da biliyorum.

Devletimizin imkanları yıldan yıla genişledikçe bundan çiftçilerimizinde istifade etmesini sağladı.

2002'de 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 3 kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik.

2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.

Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek. Biten, meydanlarda çiftçiye bedava traktör sözü veren sonra bunun üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak.

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor.

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz.

Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49’a çıkardık. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Bu ülkenin kaptan köşkünde çiftçisini, üreticisini, çobanını kendine dost ve yoldaş bilen Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek.

Türkiye'de tarım bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek. Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak.

Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Türkiye’de tarım bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek.

Denetim sonucu gıdada sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz.

Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik.

Bir diğer çarpıcı rakam 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık.

6 Mart’tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.

Fahiş fiyatla mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara müsamahasız olacağız.

ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİLERE PEŞ PEŞE MÜJDELER

2026'da 14,5 milyar dolar olan Kırsal Kalkınma Destek Bütçemiz'in yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz.

2026 yılında küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız.

İlk hayvanları bu yıl içinde teslim edeceğiz. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum.

Bu kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var.

